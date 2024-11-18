18 ноября 2024

В ЯНАО сразу несколько улиц поселка оставят без электроэнергии

В Тазовском в течение пяти дней на трех улицах не будет электроэнергии
© Служба новостей «URA.RU»
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На сетях ведутся плановые работы
На сетях ведутся плановые работы Фото:

В поселке Тазовском (ЯНАО) на трех улицах в течение пяти дней не будет электроэнергии. Ведутся плановые работы на сетях, сообщают в местной администрации.

«В Тазовском не будет света пять дней! Отключения запланированы с 18 по 22 ноября с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. Причина — плановые работы на сетях», — пишут авторы telegram-канала «Мой Тазовский».

По данным источника, без электроэнергии оставят сразу три улицы: Пушкина, дома 35, 37, 39, 41, 43, Спортивная, дома 15, 17, 19, 21 и Колхозная, дома 15, 17. Кроме этого, под отключение попали здания управления по делам КМНС и АПК, а также думы района.

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В поселке Тазовском (ЯНАО) на трех улицах в течение пяти дней не будет электроэнергии. Ведутся плановые работы на сетях, сообщают в местной администрации. «В Тазовском не будет света пять дней! Отключения запланированы с 18 по 22 ноября с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. Причина — плановые работы на сетях», — пишут авторы telegram-канала «Мой Тазовский». По данным источника, без электроэнергии оставят сразу три улицы: Пушкина, дома 35, 37, 39, 41, 43, Спортивная, дома 15, 17, 19, 21 и Колхозная, дома 15, 17. Кроме этого, под отключение попали здания управления по делам КМНС и АПК, а также думы района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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