В Екатеринбурге кондукторы прячут QR-коды под одежду

В Екатеринбурге в автобусах 68 и 80 убрали QR-коды, которые дают скидку

19 ноября 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Перевозчик «Авто-Ном» уже отказывался участвовать в акции, но после переговоров с мэрией конфликт был улажен Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбуржцы не могут получить скидку при оплате проезда в автобусах № 68 и 80 (оба принадлежат перевозчику «Авто-Ном»). Кондукторы либо прячут QR-коды под одежду, либо говорят, что наклеек нет и никогда не будет в салоне, поделилась проблемой с URA.RU читательница. «На маршруте 80, который проходит через Уралмаш, нет карточек совсем. На вопрос кондуктору, как оплатить по QR-коду, ответила, что на их маршруте нет и не будет этой формы оплаты. Маршрут 68 тоже через Уралмаш проходит, кондукторы прячут единственный QR, который висит на ленте на шее, в одежду. В салоне также нет наклеек с оплатой», — рассказал горожанка. URA.RU попыталось дозвониться до представителей «Авто-Ном», но на звонок никто не ответил. Ранее четыре коммерческих перевозчика, среди которых был и «Авто-Ном», отказались участвовать в акции от мэрии. QR-коды, которые разместили в салонах транспорта, позволяют пассажирам сэкономить 13 рублей при оплате проезда. Чуть позже перевозчики и власти договорились, наклейки появились во всех автобусах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы не могут получить скидку при оплате проезда в автобусах № 68 и 80 (оба принадлежат перевозчику «Авто-Ном»). Кондукторы либо прячут QR-коды под одежду, либо говорят, что наклеек нет и никогда не будет в салоне, поделилась проблемой с URA.RU читательница. «На маршруте 80, который проходит через Уралмаш, нет карточек совсем. На вопрос кондуктору, как оплатить по QR-коду, ответила, что на их маршруте нет и не будет этой формы оплаты. Маршрут 68 тоже через Уралмаш проходит, кондукторы прячут единственный QR, который висит на ленте на шее, в одежду. В салоне также нет наклеек с оплатой», — рассказал горожанка. URA.RU попыталось дозвониться до представителей «Авто-Ном», но на звонок никто не ответил. Ранее четыре коммерческих перевозчика, среди которых был и «Авто-Ном», отказались участвовать в акции от мэрии. QR-коды, которые разместили в салонах транспорта, позволяют пассажирам сэкономить 13 рублей при оплате проезда. Чуть позже перевозчики и власти договорились, наклейки появились во всех автобусах.