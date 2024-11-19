В Екатеринбурге кондукторы прячут QR-коды под одежду

В Екатеринбурге в автобусах 68 и 80 убрали QR-коды, которые дают скидку
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, поручень, салон автобуса, городской транспорт
Перевозчик «Авто-Ном» уже отказывался участвовать в акции, но после переговоров с мэрией конфликт был улажен Фото:

Екатеринбуржцы не могут получить скидку при оплате проезда в автобусах № 68 и 80 (оба принадлежат перевозчику «Авто-Ном»). Кондукторы либо прячут QR-коды под одежду, либо говорят, что наклеек нет и никогда не будет в салоне, поделилась проблемой с URA.RU читательница.

«На маршруте 80, который проходит через Уралмаш, нет карточек совсем. На вопрос кондуктору, как оплатить по QR-коду, ответила, что на их маршруте нет и не будет этой формы оплаты. Маршрут 68 тоже через Уралмаш проходит, кондукторы прячут единственный QR, который висит на ленте на шее, в одежду. В салоне также нет наклеек с оплатой», — рассказал горожанка. URA.RU попыталось дозвониться до представителей «Авто-Ном», но на звонок никто не ответил.

Ранее четыре коммерческих перевозчика, среди которых был и «Авто-Ном», отказались участвовать в акции от мэрии. QR-коды, которые разместили в салонах транспорта, позволяют пассажирам сэкономить 13 рублей при оплате проезда. Чуть позже перевозчики и власти договорились, наклейки появились во всех автобусах.

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Екатеринбуржцы не могут получить скидку при оплате проезда в автобусах № 68 и 80 (оба принадлежат перевозчику «Авто-Ном»). Кондукторы либо прячут QR-коды под одежду, либо говорят, что наклеек нет и никогда не будет в салоне, поделилась проблемой с URA.RU читательница. «На маршруте 80, который проходит через Уралмаш, нет карточек совсем. На вопрос кондуктору, как оплатить по QR-коду, ответила, что на их маршруте нет и не будет этой формы оплаты. Маршрут 68 тоже через Уралмаш проходит, кондукторы прячут единственный QR, который висит на ленте на шее, в одежду. В салоне также нет наклеек с оплатой», — рассказал горожанка. URA.RU попыталось дозвониться до представителей «Авто-Ном», но на звонок никто не ответил. Ранее четыре коммерческих перевозчика, среди которых был и «Авто-Ном», отказались участвовать в акции от мэрии. QR-коды, которые разместили в салонах транспорта, позволяют пассажирам сэкономить 13 рублей при оплате проезда. Чуть позже перевозчики и власти договорились, наклейки появились во всех автобусах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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