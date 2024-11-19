Зеленский допустил поражение Украины в конфликте с Россией

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если США сократят военные поставки Киеву. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Если США помощь сократят Украине, я думаю, что мы проиграем России. Конечно, мы все равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить», — рассказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила 19 ноября, что Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву. Объемы поставок она не уточнила, передает RT.
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