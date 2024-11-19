19 ноября 2024

Зеленский допустил поражение Украины в конфликте с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский надеется на военную помощь США
Зеленский надеется на военную помощь США Фото:

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если США сократят военные поставки Киеву. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Если США помощь сократят Украине, я думаю, что мы проиграем России. Конечно, мы все равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить», — рассказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила 19 ноября, что Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву. Объемы поставок она не уточнила, передает RT.

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Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если США сократят военные поставки Киеву. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Если США помощь сократят Украине, я думаю, что мы проиграем России. Конечно, мы все равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить», — рассказал Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила 19 ноября, что Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о новых пакетах военной помощи Киеву. Объемы поставок она не уточнила, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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