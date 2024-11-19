В самом малонаселенном регионе России упала рождаемость

В самом малочисленном субъекте РФ упала рождаемость. В 2024 году там родилось на 48 детей меньше, чем в прошлом. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщили в Департаменте внутренней политики Ненецкого АО.
«В прошлом году в округе родилось 380 детей, за тот же период 2024 года родилось 332 ребенка», — сообщили в ведомстве. Власти объясняют такой спад уменьшением количества молодых жителей округа и неблагоприятной экономической ситуацией.
Для выхода из демографической ямы в НАО введены меры региональной поддержки семей, в том числе многодетных. Однако многие из них доступны только при условии, что семья считается нуждающейся, а один из членов семьи живет в регионе не менее пяти лет.
Вариантов поддержки, которой могут воспользоваться все ненецкие семьи, независимо от уровня дохода и срока проживания в регионе, не много. Например, все родители имеют право на получение бесплатных лекарств детям до трех лет. Если семья многодетная, то бесплатные препараты по рецепту отпускаются детям до семи лет.
Также округ из собственного бюджета платит родителям за рождение второго ребенка почти 6 тысяч рублей, за третьего около 8 тысяч рублей, почти 12 тысяч положено родителям за рождение четвертого и 17 тысяч 500 рублей получают ненцы за пятого и последующих детей. Многодетные семьи НАО имеют право на денежную компенсацию за земельные участки. Сумма зависит от места расположения и варьируется от 450 тысяч до 1 млн рублей.
С 2019 года в округе региональный материнский капитал выдают на третьего и каждого из последующих детей. Сумма сертификата составляет почти 380 тысяч рублей.
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