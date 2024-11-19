«Планы рушатся»: жители ЯНАО больше суток не могут вылететь в Тюмень

В аэропорту Надыма (ЯНАО) больше чем на сутки задерживается вылет самолета до Тюмени. Рейс 18 ноября был отменен, но сегодня самолет должен вылететь, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Виктора Черномырдина.
«Самолет до Тюмени 18 ноября не вылетел. Сегодня вылет должен состояться, просим следить за актуальной информацией на онлайн-табло», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта по телефону.
Один из пассажиров, на условиях анонимности, сообщил корреспонденту агентства, что люди волнуются, некоторые уже опоздали на поезда и самолеты в другие регионы. «Рейс Надым — Тюмень отменили. Люди в аэропорту ждут до завтра новый борт. Причину не сообщают. У кого-то дальше были самолеты и поезда, у кого-то планы», — рассказал корреспонденту агентства собеседник, отчаявшийся вылететь из Надыма.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что 11 ноября самолет авиакомпании «Ямал», следовавший в Салехард, вернулся в аэропорт Рощино после взлета. Засорение топливных фильтров у самолетов компании происходило 5 и 9 ноября.
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