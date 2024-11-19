«Планы рушатся»: жители ЯНАО больше суток не могут вылететь в Тюмень

Самолет из Надыма до Тюмени задерживается на сутки
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Жители Надыма сообщили о задержке вылета до Тюмени на сутки (фото из архива)
Жители Надыма сообщили о задержке вылета до Тюмени на сутки (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Работа авиакомпании «Ямал» и ее проблемы

В аэропорту Надыма (ЯНАО) больше чем на сутки задерживается вылет самолета до Тюмени. Рейс 18 ноября был отменен, но сегодня самолет должен вылететь, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Виктора Черномырдина.

«Самолет до Тюмени 18 ноября не вылетел. Сегодня вылет должен состояться, просим следить за актуальной информацией на онлайн-табло», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта по телефону.

Один из пассажиров, на условиях анонимности, сообщил корреспонденту агентства, что люди волнуются, некоторые уже опоздали на поезда и самолеты в другие регионы. «Рейс Надым — Тюмень отменили. Люди в аэропорту ждут до завтра новый борт. Причину не сообщают. У кого-то дальше были самолеты и поезда, у кого-то планы», — рассказал корреспонденту агентства собеседник, отчаявшийся вылететь из Надыма.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что 11 ноября самолет авиакомпании «Ямал», следовавший в Салехард, вернулся в аэропорт Рощино после взлета. Засорение топливных фильтров у самолетов компании происходило 5 и 9 ноября.

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В аэропорту Надыма (ЯНАО) больше чем на сутки задерживается вылет самолета до Тюмени. Рейс 18 ноября был отменен, но сегодня самолет должен вылететь, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Виктора Черномырдина. «Самолет до Тюмени 18 ноября не вылетел. Сегодня вылет должен состояться, просим следить за актуальной информацией на онлайн-табло», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта по телефону. Один из пассажиров, на условиях анонимности, сообщил корреспонденту агентства, что люди волнуются, некоторые уже опоздали на поезда и самолеты в другие регионы. «Рейс Надым — Тюмень отменили. Люди в аэропорту ждут до завтра новый борт. Причину не сообщают. У кого-то дальше были самолеты и поезда, у кого-то планы», — рассказал корреспонденту агентства собеседник, отчаявшийся вылететь из Надыма. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что 11 ноября самолет авиакомпании «Ямал», следовавший в Салехард, вернулся в аэропорт Рощино после взлета. Засорение топливных фильтров у самолетов компании происходило 5 и 9 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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