The Times узнала, сколько ракет ATACMS осталось у Украины

Ранее США разрешили ударить ракетами по РФ
Вооруженные силы Украины имеют только около 50 американских ракет ATACMS после разрешения Белого дома ударять по территориям России. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.
«После получения разрешения Украина имеет только около 50 ATACMS», — пишет газета со ссылкой на источники. Уточняется, что пусковых установок достаточно, но «каждая ракета чрезвычайно ценна».
Ранее США разрешили Украине ударить по РФ. Первые удары ракетами произошли 19 ноября.
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