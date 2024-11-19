The Times узнала, сколько ракет ATACMS осталось у Украины

The Times: после получения разрешения Украина имеет только около 50 ATACMS

20 ноября 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Ранее США разрешили ударить ракетами по РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Вооруженные силы Украины имеют только около 50 американских ракет ATACMS после разрешения Белого дома ударять по территориям России. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники. «После получения разрешения Украина имеет только около 50 ATACMS», — пишет газета со ссылкой на источники. Уточняется, что пусковых установок достаточно, но «каждая ракета чрезвычайно ценна». Ранее США разрешили Украине ударить по РФ. Первые удары ракетами произошли 19 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины имеют только около 50 американских ракет ATACMS после разрешения Белого дома ударять по территориям России. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники. «После получения разрешения Украина имеет только около 50 ATACMS», — пишет газета со ссылкой на источники. Уточняется, что пусковых установок достаточно, но «каждая ракета чрезвычайно ценна». Ранее США разрешили Украине ударить по РФ. Первые удары ракетами произошли 19 ноября.