19 ноября 2024

The Times узнала, сколько ракет ATACMS осталось у Украины

The Times: после получения разрешения Украина имеет только около 50 ATACMS
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Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
Ранее США разрешили ударить ракетами по РФ Фото:

Вооруженные силы Украины имеют только около 50 американских ракет ATACMS после разрешения Белого дома ударять по территориям России. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

«После получения разрешения Украина имеет только около 50 ATACMS», — пишет газета со ссылкой на источники. Уточняется, что пусковых установок достаточно, но «каждая ракета чрезвычайно ценна».

Ранее США разрешили Украине ударить по РФ. Первые удары ракетами произошли 19 ноября.

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Вооруженные силы Украины имеют только около 50 американских ракет ATACMS после разрешения Белого дома ударять по территориям России. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники. «После получения разрешения Украина имеет только около 50 ATACMS», — пишет газета со ссылкой на источники. Уточняется, что пусковых установок достаточно, но «каждая ракета чрезвычайно ценна». Ранее США разрешили Украине ударить по РФ. Первые удары ракетами произошли 19 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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