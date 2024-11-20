Полпред УрФО и губернатор ХМАО оценили инновационную выставку в Москве

Полпред УрФО Артем Жога и губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетили выставку новых технологий в сфере транспорта. Экспозиции представлены в Москве в рамках тематического форума.
«Артем Жога вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком осмотрел экспозиции регионов УрФО, оценил новые технологии и инновационные решения в области транспорта и обсудил важность увиденных разработок», — говорится на сайте полпредства. Выставка прошла в рамках форума «Транспорт России».
Жога также принял участие в пленарной дискуссии во время мероприятия. В обсуждении участвовал председатель правительства России Михаил Мишустин. Основными темами стали развитие скоростного движения в России и повышение доступности и безопасности транспорта.
«Одним из приоритетов Уральского федерального округа выступает развитие дорожно-транспортной сети. Наши огромные пространства требуют новых транспортных узлов и артерий, высокоскоростных железнодорожных перевозок, развития беспилотных систем», — написал Жога в своем telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.