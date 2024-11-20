Полпред УрФО и губернатор ХМАО оценили инновационную выставку в Москве

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Полпред Жога оценил выставку вместе с губернатором Кухаруком
Полпред Жога оценил выставку вместе с губернатором Кухаруком Фото:

Полпред УрФО Артем Жога и губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетили выставку новых технологий в сфере транспорта. Экспозиции представлены в Москве в рамках тематического форума.

«Артем Жога вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком осмотрел экспозиции регионов УрФО, оценил новые технологии и инновационные решения в области транспорта и обсудил важность увиденных разработок», — говорится на сайте полпредства. Выставка прошла в рамках форума «Транспорт России».

Жога также принял участие в пленарной дискуссии во время мероприятия. В обсуждении участвовал председатель правительства России Михаил Мишустин. Основными темами стали развитие скоростного движения в России и повышение доступности и безопасности транспорта.

«Одним из приоритетов Уральского федерального округа выступает развитие дорожно-транспортной сети. Наши огромные пространства требуют новых транспортных узлов и артерий, высокоскоростных железнодорожных перевозок, развития беспилотных систем», — написал Жога в своем telegram-канале.

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Полпред УрФО Артем Жога и губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетили выставку новых технологий в сфере транспорта. Экспозиции представлены в Москве в рамках тематического форума. «Артем Жога вместе с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком осмотрел экспозиции регионов УрФО, оценил новые технологии и инновационные решения в области транспорта и обсудил важность увиденных разработок», — говорится на сайте полпредства. Выставка прошла в рамках форума «Транспорт России». Жога также принял участие в пленарной дискуссии во время мероприятия. В обсуждении участвовал председатель правительства России Михаил Мишустин. Основными темами стали развитие скоростного движения в России и повышение доступности и безопасности транспорта. «Одним из приоритетов Уральского федерального округа выступает развитие дорожно-транспортной сети. Наши огромные пространства требуют новых транспортных узлов и артерий, высокоскоростных железнодорожных перевозок, развития беспилотных систем», — написал Жога в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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