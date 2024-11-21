Военэксперт рассказал об успешном перехвате ATACMS

Военэксперт Литовкин: силы ПВО РФ успешно перехватывают ATACMS и Storm Shadow

21 ноября 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

ATACMS уже применялись по Крыму, системы ПВО успешно их сбивали, рассказал Литовкин Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow уже применялись для ударов по Крыму, поэтому российские военные научились эффективно их сбивать. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, у ракет есть одна уязвимость, которая облегчает возможность их уничтожения. «Они (системы ПВО РФ — прим. URA.RU) успешно перехватывают ракеты такого типа, и российские расчеты хорошо освоили тактику их уничтожения», — рассказал Литовкин в интервью «Комсомольской правде». Эксперт объяснил, что Storm Shadow и ATACMS являются дозвуковыми ракетами, что делает их уязвимыми для ПВО. Так, российские силы успешно сбивали их в Крыму. Президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь РФ 18 ноября. По данным Минобороны РФ, уже спустя день Украина применила их по объекту, расположенному на территории Брянской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow уже применялись для ударов по Крыму, поэтому российские военные научились эффективно их сбивать. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, у ракет есть одна уязвимость, которая облегчает возможность их уничтожения. «Они (системы ПВО РФ — прим. URA.RU) успешно перехватывают ракеты такого типа, и российские расчеты хорошо освоили тактику их уничтожения», — рассказал Литовкин в интервью «Комсомольской правде». Эксперт объяснил, что Storm Shadow и ATACMS являются дозвуковыми ракетами, что делает их уязвимыми для ПВО. Так, российские силы успешно сбивали их в Крыму. Президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь РФ 18 ноября. По данным Минобороны РФ, уже спустя день Украина применила их по объекту, расположенному на территории Брянской области.