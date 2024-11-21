Военэксперт рассказал об успешном перехвате ATACMS

Дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow уже применялись для ударов по Крыму, поэтому российские военные научились эффективно их сбивать. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, у ракет есть одна уязвимость, которая облегчает возможность их уничтожения.
«Они (системы ПВО РФ — прим. URA.RU) успешно перехватывают ракеты такого типа, и российские расчеты хорошо освоили тактику их уничтожения», — рассказал Литовкин в интервью «Комсомольской правде». Эксперт объяснил, что Storm Shadow и ATACMS являются дозвуковыми ракетами, что делает их уязвимыми для ПВО. Так, российские силы успешно сбивали их в Крыму.
Президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь РФ 18 ноября. По данным Минобороны РФ, уже спустя день Украина применила их по объекту, расположенному на территории Брянской области.
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