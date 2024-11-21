В Госдуму внесли законопроект по ядерно-экологической программе в России

Правительство России внесло на рассмотрение ГД проект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в РФ. Об этом следует из текста законопроекта.
«Денонсировать рамочное соглашение о многосторонней ядерно-экологической программе в [России]», — отмечается в документе. Его публикуют в думской электронной базе.
Кроме того, предложение касается протокола по претензиям, судебным разбирательствам и освобождении от материальной ответственности. Эти документы были подписаны в Стокгольме 21 мая 2003 года.
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