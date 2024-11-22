Меркель прямо дала понять, почему Западу надо было идти на контакт с Путиным

Меркель: Западу следовало контактировать с Путиным, чтобы предотвратить конфликт
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Запад должен был контактировать с Путиным, заявила Меркель
Запад должен был контактировать с Путиным, заявила Меркель Фото:

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель пояснила, почему Запад обязан был поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По ее мнению, сотрудничество с ним играло ключевую роль в предотвращении конфликта на Украине и в стремлении «приобщить российского лидера к процветанию».

«Контакты и сотрудничество с Владимиром Путиным были необходимы, чтобы через приобщение к процветанию избежать ситуации, которая закончилась конфликтом на Украине», — приводит слова Меркель журнал Der Spiegel. Она отметила, что попытка приобщения Путина к западным ценностям, в том числе через газопровод «Северный поток», не удалась, но не считает это ошибкой. 

Ангела Меркель ранее в своих мемуарах заявила, что воспринимала Владимира Путина как человека, который не хотел, чтобы к нему относились с неуважением. Также она отметила, что ее поражала уверенность российского президента в собственной правоте, передает «Царьград».

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель пояснила, почему Запад обязан был поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По ее мнению, сотрудничество с ним играло ключевую роль в предотвращении конфликта на Украине и в стремлении «приобщить российского лидера к процветанию». «Контакты и сотрудничество с Владимиром Путиным были необходимы, чтобы через приобщение к процветанию избежать ситуации, которая закончилась конфликтом на Украине», — приводит слова Меркель журнал Der Spiegel. Она отметила, что попытка приобщения Путина к западным ценностям, в том числе через газопровод «Северный поток», не удалась, но не считает это ошибкой.  Ангела Меркель ранее в своих мемуарах заявила, что воспринимала Владимира Путина как человека, который не хотел, чтобы к нему относились с неуважением. Также она отметила, что ее поражала уверенность российского президента в собственной правоте, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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