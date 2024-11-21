Меркель рассказала об одной черте Путина

Меркель заявила, что Путин хотел уважительного отношения к себе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела, выступление с трибуны
Путин хотел, чтобы к нему относились с уважением, заявила Меркель Фото:

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что воспринимала российского лидера Владимира Путина как человека, который не хотел неуважительного отношения к себе. Об этом немецкий политик написала в своих мемуарах.

«Я воспринимала его (Путина — прим. URA.RU) как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно», — писала Меркель. Ее слова приводит Reuters.

Кроме того, бывший немецкий канцлер поделилась впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом в 2017 году. По ее словам, американский политик был очарован Путиным. Меркель рассказала, что после встречи с Трампом у нее сложилось «нехорошее ощущение».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что воспринимала российского лидера Владимира Путина как человека, который не хотел неуважительного отношения к себе. Об этом немецкий политик написала в своих мемуарах. «Я воспринимала его (Путина — прим. URA.RU) как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно», — писала Меркель. Ее слова приводит Reuters. Кроме того, бывший немецкий канцлер поделилась впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом в 2017 году. По ее словам, американский политик был очарован Путиным. Меркель рассказала, что после встречи с Трампом у нее сложилось «нехорошее ощущение».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...