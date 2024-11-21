Меркель рассказала об одной черте Путина

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что воспринимала российского лидера Владимира Путина как человека, который не хотел неуважительного отношения к себе. Об этом немецкий политик написала в своих мемуарах.
«Я воспринимала его (Путина — прим. URA.RU) как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно», — писала Меркель. Ее слова приводит
Кроме того, бывший немецкий канцлер поделилась впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом в 2017 году. По ее словам, американский политик был очарован Путиным. Меркель рассказала, что после встречи с Трампом у нее сложилось «нехорошее ощущение».
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