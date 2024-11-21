Меркель рассказала об одной черте Путина

Меркель заявила, что Путин хотел уважительного отношения к себе

21 ноября 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

Путин хотел, чтобы к нему относились с уважением, заявила Меркель Фото: bundeskanzlerin.de Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что воспринимала российского лидера Владимира Путина как человека, который не хотел неуважительного отношения к себе. Об этом немецкий политик написала в своих мемуарах. «Я воспринимала его (Путина — прим. URA.RU) как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно», — писала Меркель. Ее слова приводит Reuters . Кроме того, бывший немецкий канцлер поделилась впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом в 2017 году. По ее словам, американский политик был очарован Путиным. Меркель рассказала, что после встречи с Трампом у нее сложилось «нехорошее ощущение». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что воспринимала российского лидера Владимира Путина как человека, который не хотел неуважительного отношения к себе. Об этом немецкий политик написала в своих мемуарах. «Я воспринимала его (Путина — прим. URA.RU) как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно», — писала Меркель. Ее слова приводит Reuters. Кроме того, бывший немецкий канцлер поделилась впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом в 2017 году. По ее словам, американский политик был очарован Путиным. Меркель рассказала, что после встречи с Трампом у нее сложилось «нехорошее ощущение».