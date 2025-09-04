Шохин назвал необходимое снижение ключевой ставки

Понижение ключевой ставки до 16% — необходимый шаг. Такое предположение высказал президент РСПП Александр Шохин.
«Шохин считает необходимым шагом снижение ключевой ставки до 16% на следующем заседании ЦБ РФ», — указано в материале ТАСС. В нем приводятся слова экономического деятеля.
Предыдущее заседание совета директоров по ключевой ставке состоялось 28 июля. Тогда размер ключевой ставки был понижен до 18%. Следующее заседание будет проведено 12 сентября.
Ранее главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец в интервью URA.RU отмечала, что рынок ожидает снижения ключевой ставки Банком России на два процентных пункта — до 16% — по итогам заседания 12 сентября. Она объясняла это замедлением инфляции и сокращением темпов кредитования, а также указывала на маловероятность сохранения или повышения ставки без серьезных изменений в бюджетной политике.
