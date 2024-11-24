В Петербурге госпитализировали женщину после взрыва в автобусе №26

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в автобусе произошел 24 ноября
Взрыв в автобусе произошел 24 ноября Фото:

В автобусе №26 в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого одна из пассажирок была госпитализирована. Об этом сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс».

«Обстоятельства инцидента уточняются, пострадавшая госпитализирована», — сообщила представительница компании РИА Новости. Дополнительные подробности она не уточнила.

Согласно сообщениям СМИ и telegram-каналов, в воскресенье 24 ноября в автобусе, следующем по Лиговскому проспекту, предположительно, произошел взрыв элемента пневмосистемы, отвечающего за функционирование дверей. В результате происшествия женщина получила травму головы и была доставлена в больницу. Подробности инцидента в настоящее время выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В автобусе №26 в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого одна из пассажирок была госпитализирована. Об этом сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс». «Обстоятельства инцидента уточняются, пострадавшая госпитализирована», — сообщила представительница компании РИА Новости. Дополнительные подробности она не уточнила. Согласно сообщениям СМИ и telegram-каналов, в воскресенье 24 ноября в автобусе, следующем по Лиговскому проспекту, предположительно, произошел взрыв элемента пневмосистемы, отвечающего за функционирование дверей. В результате происшествия женщина получила травму головы и была доставлена в больницу. Подробности инцидента в настоящее время выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...