В Петербурге госпитализировали женщину после взрыва в автобусе №26

В автобусе №26 в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого одна из пассажирок была госпитализирована. Об этом сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс».
«Обстоятельства инцидента уточняются, пострадавшая госпитализирована», — сообщила представительница компании РИА Новости. Дополнительные подробности она не уточнила.
Согласно сообщениям СМИ и telegram-каналов, в воскресенье 24 ноября в автобусе, следующем по Лиговскому проспекту, предположительно, произошел взрыв элемента пневмосистемы, отвечающего за функционирование дверей. В результате происшествия женщина получила травму головы и была доставлена в больницу. Подробности инцидента в настоящее время выясняются.
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