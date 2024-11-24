В Петербурге взорвался автобус

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В Петербурге из-за взрыва автобуса пострадала женщина (фото из архива)
В Петербурге из-за взрыва автобуса пострадала женщина (фото из архива) Фото:

В Санкт-Петербурге в салоне рейсового автобуса маршрута № 26 произошел взрыв. В результате происшествия пострадала женщина-пассажир, получившая травму головы.

«Взрыв произошел в салоне рейсового автобуса маршрута № 26 на Лиговском проспекте — по предварительной информации, пострадала женщина-пассажир (она получила травму головы)», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Предварительно сообщается, что причиной инцидента послужил взрыв баллона пневмосистемы, отвечающего за механизм открытия и закрытия дверей автобуса.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время остальные подробности происшествия остаются неизвестными.

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В Санкт-Петербурге в салоне рейсового автобуса маршрута № 26 произошел взрыв. В результате происшествия пострадала женщина-пассажир, получившая травму головы. «Взрыв произошел в салоне рейсового автобуса маршрута № 26 на Лиговском проспекте — по предварительной информации, пострадала женщина-пассажир (она получила травму головы)», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Предварительно сообщается, что причиной инцидента послужил взрыв баллона пневмосистемы, отвечающего за механизм открытия и закрытия дверей автобуса. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время остальные подробности происшествия остаются неизвестными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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