В Петербурге взорвался автобус

В Санкт-Петербурге в салоне рейсового автобуса маршрута № 26 произошел взрыв. В результате происшествия пострадала женщина-пассажир, получившая травму головы.
«Взрыв произошел в салоне рейсового автобуса маршрута № 26 на Лиговском проспекте — по предварительной информации, пострадала женщина-пассажир (она получила травму головы)», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Предварительно сообщается, что причиной инцидента послужил взрыв баллона пневмосистемы, отвечающего за механизм открытия и закрытия дверей автобуса.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время остальные подробности происшествия остаются неизвестными.
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