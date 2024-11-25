Уже не столица СПИДа: в Екатеринбурге снижается заболеваемость

В Свердловской области инфицирование ВИЧ снизилось на 11,2%
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, диагностика, проверка, кровь, кровь из пальца, вич, спид, сдача крови, медицина, тест на вич, анализ крови, инфекция, тестирование на вич, экспресс-тестирование, экспресс-тест, скарификатор
Тестирование на ВИЧ прошла почти треть жителей региона Фото:

С начала 2024 года в Свердловской области выявили на 11,2% меньше случаев ВИЧ-инфицирования, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом URA.RU рассказала специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ксения Гоголева.

«В медиапространстве принято говорить, что Свердловская область — столица СПИДа. Это далеко не так — первичная заболеваемость снижается, а общая популяция ВИЧ-положительных остается большой из-за того, что много людей выживают, проходя правильное лечение. Такая ситуация в регионе за счет большого охвата тестирования», — рассказала Гоголева, уточнив, что в текущем году его прошли 32% жителей.

Сейчас в регионе с этим диагнозом живут более 62 тысяч человек. По данным на 1 ноября, показатель пораженности населения составляет 1,4%, что в три раза превышает средний уровень по стране.

При этом заболеваемость снижается в течение пяти лет. Например, в 2023 году выявили на 10% меньше случаев, чем в 2022-м. В текущем году 81,8% ВИЧ-положительных граждан были инфицированы половым путем, 17,3% — путем инъекционного потребления наркотиков, еще 0,9% заразились внутриутробно.

В 2021 году Свердловская область стала третьей среди регионов России по количеству новых выявленных случаев ВИЧ. Тогда среди жителей региона зарегистрировали 95,7 случая на 100 тысяч жителей. А в 2017 году регион вообще оказался первым по распространению ВИЧ-инфекции в стране.

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С начала 2024 года в Свердловской области выявили на 11,2% меньше случаев ВИЧ-инфицирования, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом URA.RU рассказала специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД Ксения Гоголева. «В медиапространстве принято говорить, что Свердловская область — столица СПИДа. Это далеко не так — первичная заболеваемость снижается, а общая популяция ВИЧ-положительных остается большой из-за того, что много людей выживают, проходя правильное лечение. Такая ситуация в регионе за счет большого охвата тестирования», — рассказала Гоголева, уточнив, что в текущем году его прошли 32% жителей. Сейчас в регионе с этим диагнозом живут более 62 тысяч человек. По данным на 1 ноября, показатель пораженности населения составляет 1,4%, что в три раза превышает средний уровень по стране. При этом заболеваемость снижается в течение пяти лет. Например, в 2023 году выявили на 10% меньше случаев, чем в 2022-м. В текущем году 81,8% ВИЧ-положительных граждан были инфицированы половым путем, 17,3% — путем инъекционного потребления наркотиков, еще 0,9% заразились внутриутробно. В 2021 году Свердловская область стала третьей среди регионов России по количеству новых выявленных случаев ВИЧ. Тогда среди жителей региона зарегистрировали 95,7 случая на 100 тысяч жителей. А в 2017 году регион вообще оказался первым по распространению ВИЧ-инфекции в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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