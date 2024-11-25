25 ноября 2024

В Екатеринбурге продают скандинавские дома за 42,7 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома продают с мебелью и бытовой техникой (архивное фото)
Дома продают с мебелью и бытовой техникой (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге продают три скандинавских гостевых дома за 42,7 миллиона рублей. Они находятся на ул. Маяковского, 23 и продаются вместе с земельным участком площадью 500 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Гостевые дома расположились в одном из центральных районов Екатеринбурга. В трех гостевых домах „Дания“, „Швеция“ и „Норвегия“ могут комфортно разместиться компании от 2 до 15 гостей, с круглосуточным безлимитным доступом к „Финской сауне“ с панорамным остеклением, Сибирскому банному чану, Террасе, Зоне BBQ, к местам для размещения Фотозон, а также ко многому другому. Стоимость — 42 700 000 рублей. Форма сделки — договор купли-продажи земельного участка и зданий», — говорится в объявлении.

По словам продавца, в этих домах проводят корпоративы, девичники, романтические свидания, детские праздники, встречи друзей, дни рождения, мини-свадьбы, мастер-классы, гендер-пати и прочее. Также покупатель получит доступ к услуге кейтеринга. В самих домах есть интернет, телевизоры, холодильники, мебель, онлайн-караоке и кухонные гарнитуры со встроенной бытовой техникой. Стоимость одного кв. м. — 122 тысячи рублей.

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В Екатеринбурге продают три скандинавских гостевых дома за 42,7 миллиона рублей. Они находятся на ул. Маяковского, 23 и продаются вместе с земельным участком площадью 500 квадратных метров. Объявление появилось на сайте «Авито». «Гостевые дома расположились в одном из центральных районов Екатеринбурга. В трех гостевых домах „Дания“, „Швеция“ и „Норвегия“ могут комфортно разместиться компании от 2 до 15 гостей, с круглосуточным безлимитным доступом к „Финской сауне“ с панорамным остеклением, Сибирскому банному чану, Террасе, Зоне BBQ, к местам для размещения Фотозон, а также ко многому другому. Стоимость — 42 700 000 рублей. Форма сделки — договор купли-продажи земельного участка и зданий», — говорится в объявлении. По словам продавца, в этих домах проводят корпоративы, девичники, романтические свидания, детские праздники, встречи друзей, дни рождения, мини-свадьбы, мастер-классы, гендер-пати и прочее. Также покупатель получит доступ к услуге кейтеринга. В самих домах есть интернет, телевизоры, холодильники, мебель, онлайн-караоке и кухонные гарнитуры со встроенной бытовой техникой. Стоимость одного кв. м. — 122 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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