Трамп пожаловался на невозможность заключить сделку с Китаем

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Он подчеркнул, что переговоры с Си Цзиньпином всегда были сложными
Он подчеркнул, что переговоры с Си Цзиньпином всегда были сложными Фото:

Президент США Дональд Трамп всегда испытывал симпатию к председателю КНР Си Цзиньпину, но переговоры с китайским лидером назвал сложными. Об этом бывший глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я всегда симпатизировал и буду симпатизировать председателю КНР Си Цзиньпину» — написал Трамп в Truth Social. Он подчеркнул, что несмотря на личную симпатию, переговоры с Си Цзиньпином всегда были крайне сложными. «Но он очень несговорчивый, с ним чрезвычайно трудно заключить сделку» — отметил Трамп.

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Президент США Дональд Трамп всегда испытывал симпатию к председателю КНР Си Цзиньпину, но переговоры с китайским лидером назвал сложными. Об этом бывший глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social. «Я всегда симпатизировал и буду симпатизировать председателю КНР Си Цзиньпину» — написал Трамп в Truth Social. Он подчеркнул, что несмотря на личную симпатию, переговоры с Си Цзиньпином всегда были крайне сложными. «Но он очень несговорчивый, с ним чрезвычайно трудно заключить сделку» — отметил Трамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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