Трамп пожаловался на невозможность заключить сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп всегда испытывал симпатию к председателю КНР Си Цзиньпину, но переговоры с китайским лидером назвал сложными. Об этом бывший глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.
«Я всегда симпатизировал и буду симпатизировать председателю КНР Си Цзиньпину» — написал Трамп в Truth Social. Он подчеркнул, что несмотря на личную симпатию, переговоры с Си Цзиньпином всегда были крайне сложными. «Но он очень несговорчивый, с ним чрезвычайно трудно заключить сделку» — отметил Трамп.
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