Строящиеся ЖК в центре и на северо-западе — самые перспективные в Челябинске

На данный момент ведется активное строительство жилых комплексов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самыми перспективными в Челябинске по состоянию на ноябрь 2024 года считаются жилые комплексы комфорт и бизнес-класса ЖК «Грани», «Клевер», «Никс Про на Лесопарковой». Об этом URA.RU 27 ноября сообщила руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Екатерина Кияшко.

«В Челябинске самыми перспективными с нескольких точек зрения являются три ЖК: „Грани“, „Клевер“, „Никс Про на Лесопарковой“. Данные жилые комплексы просто идеальны с точки зрения проживания. Они имеют хорошую локацию и инфраструктуру», — сообщила Кияшко.

На первом месте в рейтинге расположился ЖК «Грани», который находится около зоопарка по улице Труда в Челябинске. Дома там возводят по программе о комплексном развитии территорий. Это комплекс из четырех многоквартирных жилых зданий со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Высота домов составит от 6 до 19 этажей. Также предусмотрена подземная автостоянка на 242 машино-места, в том числе для инвалидов.

На второй строчке лучших жилых комплексов комфорт-класса в Челябинске располагается ЖК «Клевер» с монолитными 6-18 этажными домами, развитой инфраструктурой, подземным паркингом и благоустроенными дворами, облагороженной пешеходной площадью. ЖК находится в 20 минутах на автомобиле от центра города. Там готовая инфраструктура, представлены как квартиры-студии, так и трехкомнатное жилье.

Третью строчку рейтинга занимает жилой комплекс бизнес-класса «Никс Про на Лесопарковой», который строится на месте бывшего профилактория «Солнечный» на перекрестке улиц Лесопарковой и Худякова. Там к концу 2027 года планируют возвести два высотных дома в 23 и 21 этаж, а также двухуровневую парковку.

Жилой комплекс «Грани» расположен около зоопарка по улице Труда в Челябинске, там дома возводят по проекту КРТ сайт ЕИСЖС

В ЖК комфорт-класса «Клевер», который находится недалеко от дедовой арены «Трактор», в границах улиц Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, строят 6-18 этажные дома с подземным паркингом сайт ЕИСЖС

Жилой комплекс «Никс Про на Лесопарковой» строится на месте бывшего профилактория «Солнечный» на перекрестке улиц Лесопарковой и Худякова сайт ЕИСЖС