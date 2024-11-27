Эксперимент по новым правилам въезда для мигрантов пройдет в Москве и Оренбургской области

Медведев: новые правила позволят усилить контроль за приезжими иностранцами
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев заявил о начале эксперимента по контролю мигрантов в двух регионах России с 1 декабря
Медведев заявил о начале эксперимента по контролю мигрантов в двух регионах России с 1 декабря Фото:

Эксперимент по новым правилам въезда для мигрантов пройдет в Москве и Оренбургской области. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, новые правила позволят усилить контроль за приезжими иностранцами.

«С 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнется эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан», — заявил Медведев в рамках совещания по вопросам государственной миграционной политики. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что этим займется уполномоченная организация Москвы, она начнет проводить геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.

По словам зампреда Совбеза РФ, новые правила будут направлены на то, чтобы создать надежную систему идентификации и контроля всех приезжих. Речь идет о сборе и об обработке биометрических данных, создании цифрового профиля каждого иностранца. По итогам эксперимента будут внесены изменения в законодательство.

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Эксперимент по новым правилам въезда для мигрантов пройдет в Москве и Оренбургской области. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, новые правила позволят усилить контроль за приезжими иностранцами. «С 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнется эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан», — заявил Медведев в рамках совещания по вопросам государственной миграционной политики. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что этим займется уполномоченная организация Москвы, она начнет проводить геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта. По словам зампреда Совбеза РФ, новые правила будут направлены на то, чтобы создать надежную систему идентификации и контроля всех приезжих. Речь идет о сборе и об обработке биометрических данных, создании цифрового профиля каждого иностранца. По итогам эксперимента будут внесены изменения в законодательство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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