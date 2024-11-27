Эксперимент по новым правилам въезда для мигрантов пройдет в Москве и Оренбургской области. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, новые правила позволят усилить контроль за приезжими иностранцами.
«С 1 декабря в аэропортах Москвы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области начнется эксперимент по апробации новых правил въезда и выезда иностранных граждан», — заявил Медведев в рамках совещания по вопросам государственной миграционной политики. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что этим займется уполномоченная организация Москвы, она начнет проводить геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта.
По словам зампреда Совбеза РФ, новые правила будут направлены на то, чтобы создать надежную систему идентификации и контроля всех приезжих. Речь идет о сборе и об обработке биометрических данных, создании цифрового профиля каждого иностранца. По итогам эксперимента будут внесены изменения в законодательство.
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