Школьников из Челябинска избивают дети мигрантов: реакция Бастрыкина

Бастрыкин запросил доклад из-за избиения детьми мигрантов школьников Челябинска

28 ноября 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Глава СКР ждет доклад от регионального руководства Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях детей мигрантов, которые постоянно унижают и избивают учеников в одной из школ Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. «Глава ведомства Бастрыкин ждет доклад от руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина о результатах проверочных мероприятий. Поводом стали сообщения, что дети мигрантов в Челябинске систематически избивают одноклассников. Также они высказывают в адрес челябинских учеников угрозы», — отмечает telegram-канал ведомства «Следком». Сообщается, что со стороны руководства школы каких-либо мер для разрешения данной ситуации не принимается. СУ СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях детей мигрантов, которые постоянно унижают и избивают учеников в одной из школ Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. «Глава ведомства Бастрыкин ждет доклад от руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина о результатах проверочных мероприятий. Поводом стали сообщения, что дети мигрантов в Челябинске систематически избивают одноклассников. Также они высказывают в адрес челябинских учеников угрозы», — отмечает telegram-канал ведомства «Следком». Сообщается, что со стороны руководства школы каких-либо мер для разрешения данной ситуации не принимается. СУ СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).