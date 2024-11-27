27 ноября 2024

Школьников из Челябинска избивают дети мигрантов: реакция Бастрыкина

Бастрыкин запросил доклад из-за избиения детьми мигрантов школьников Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ, бастрыкин александр
Глава СКР ждет доклад от регионального руководства Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях детей мигрантов, которые постоянно унижают и избивают учеников в одной из школ Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

«Глава ведомства Бастрыкин ждет доклад от руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина о результатах проверочных мероприятий. Поводом стали сообщения, что дети мигрантов в Челябинске систематически избивают одноклассников. Также они высказывают в адрес челябинских учеников угрозы», — отмечает telegram-канал ведомства «Следком».

Сообщается, что со стороны руководства школы каких-либо мер для разрешения данной ситуации не принимается. СУ СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях детей мигрантов, которые постоянно унижают и избивают учеников в одной из школ Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. «Глава ведомства Бастрыкин ждет доклад от руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина о результатах проверочных мероприятий. Поводом стали сообщения, что дети мигрантов в Челябинске систематически избивают одноклассников. Также они высказывают в адрес челябинских учеников угрозы», — отмечает telegram-канал ведомства «Следком». Сообщается, что со стороны руководства школы каких-либо мер для разрешения данной ситуации не принимается. СУ СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...