Школьников из Челябинска избивают дети мигрантов: реакция Бастрыкина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях детей мигрантов, которые постоянно унижают и избивают учеников в одной из школ Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
«Глава ведомства Бастрыкин ждет доклад от руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Колбасина о результатах проверочных мероприятий. Поводом стали сообщения, что дети мигрантов в Челябинске систематически избивают одноклассников. Также они высказывают в адрес челябинских учеников угрозы», — отмечает telegram-канал ведомства «Следком».
Сообщается, что со стороны руководства школы каких-либо мер для разрешения данной ситуации не принимается. СУ СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).
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