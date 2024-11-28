Нидерланды поставили Украине новые пусковые установки ЗРК Patriot

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Глава Минобороны Нидерландов заявил о поставках Киеву ЗРК Patriot
Глава Минобороны Нидерландов заявил о поставках Киеву ЗРК Patriot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды поставили новые пусковые установки Украине для защиты жизненно важной инфрастурктуры. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

«Мы поставили три пусковые установки Patriot. Это спасает жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру», — написал Брекелманс в соцсети X. Он отметил, что данное решение было принято в связи с приближающейся зимой.

Ранее в США заявили о том, что не смогут увеличить поставки вооружений Украине, в том числе дальнобойных ракет ATACMS. Газета The New York Times связала это с ухудшением обороноспособности самих Штатов.

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Нидерланды поставили новые пусковые установки Украине для защиты жизненно важной инфрастурктуры. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. «Мы поставили три пусковые установки Patriot. Это спасает жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру», — написал Брекелманс в соцсети X. Он отметил, что данное решение было принято в связи с приближающейся зимой. Ранее в США заявили о том, что не смогут увеличить поставки вооружений Украине, в том числе дальнобойных ракет ATACMS. Газета The New York Times связала это с ухудшением обороноспособности самих Штатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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