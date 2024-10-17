NYT: в США признали невозможность больших поставок оружия Украине

18 октября 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

В США считают, что военная техника нужна стране для защиты своих интересов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министерство обороны США заявило о том, что не сможет увеличить поставки вооружений Украине, в том числе дальнобойных ракет ATACMS. Это связано с ухудшением обороноспособности самих Штатов. Об этом сообщила газета The New York Times. «Чиновники Пентагона говорят, что они просто не могут поставлять больше таких систем (ATACMS, — Ред.) на Украину, не задействуя запасы. А это оружие зарезервировано для американских войск для использования в возможных конфликтах на Ближнем Востоке и в Азии», — пишет издание. Газета отмечает, что высокопоставленные американские чиновники размышляют о том, как сохранить боевую готовность вооруженных сил США — то есть их способность вести операции в текущий момент — при этом продолжая оказывать поддержку союзникам за границей. На Украине существует высокий спрос на разные системы ПВО, например Patriot. Однако предоставлять их проблематично, поскольку это накладывает определенные издержки на расходы США. Как сообщало URA.RU, Евросоюз не в состоянии производить нужное Украине количество оружия, поэтому продолжает спонсировать ее оборонный сектор. Ранее высокопоставленный чиновник НАТО в Европе озвучил список оружия, которое теоретически мог бы предоставить блок Украине в конфликте с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство обороны США заявило о том, что не сможет увеличить поставки вооружений Украине, в том числе дальнобойных ракет ATACMS. Это связано с ухудшением обороноспособности самих Штатов. Об этом сообщила газета The New York Times. «Чиновники Пентагона говорят, что они просто не могут поставлять больше таких систем (ATACMS, — Ред.) на Украину, не задействуя запасы. А это оружие зарезервировано для американских войск для использования в возможных конфликтах на Ближнем Востоке и в Азии», — пишет издание. Газета отмечает, что высокопоставленные американские чиновники размышляют о том, как сохранить боевую готовность вооруженных сил США — то есть их способность вести операции в текущий момент — при этом продолжая оказывать поддержку союзникам за границей. На Украине существует высокий спрос на разные системы ПВО, например Patriot. Однако предоставлять их проблематично, поскольку это накладывает определенные издержки на расходы США. Как сообщало URA.RU, Евросоюз не в состоянии производить нужное Украине количество оружия, поэтому продолжает спонсировать ее оборонный сектор. Ранее высокопоставленный чиновник НАТО в Европе озвучил список оружия, которое теоретически мог бы предоставить блок Украине в конфликте с Россией.