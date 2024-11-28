Лукашенко заявил о растерянности Запада из-за «Орешника»

Страны Запада растерялись после удара российской ракеты «Орешник» по территории Украины. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
«Уже охладило. Правда, нет единой линии, все пошло вразнобой. Это говорит о том, что [западные страны] немножко растерялись. Оружие хорошее», — заявил Лукашенко в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Слова белорусского президента опубликованы в telegram-канале последнего. Он также отметил, что «Орешник» по своей мощи сопоставим с ядерным оружием, только не заражает местность радиацией.
ВС РФ впервые применили баллистическую ракету «Орешник» 21 ноября, ударив по ОПК «Южмаш» в Днепропетровске. По словам президента РФ Владимира Путина, испытания новой ракетного комплекса прошли успешно, все цели были поражены. Он также отметил, что в России уже запущено серийное производства «Орешника». Кроме того, в случае массового применения этой ракеты, эффект может быть сравним с ядерным оружием, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.