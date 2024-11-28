Лукашенко заявил о растерянности Запада из-за «Орешника»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко сравнил «Орешник» с ядерным оружием
Лукашенко сравнил «Орешник» с ядерным оружием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада растерялись после удара российской ракеты «Орешник» по территории Украины. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Уже охладило. Правда, нет единой линии, все пошло вразнобой. Это говорит о том, что [западные страны] немножко растерялись. Оружие хорошее», — заявил Лукашенко в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Слова белорусского президента опубликованы в telegram-канале последнего. Он также отметил, что «Орешник» по своей мощи сопоставим с ядерным оружием, только не заражает местность радиацией.

ВС РФ впервые применили баллистическую ракету «Орешник» 21 ноября, ударив по ОПК «Южмаш» в Днепропетровске. По словам президента РФ Владимира Путина, испытания новой ракетного комплекса прошли успешно, все цели были поражены. Он также отметил, что в России уже запущено серийное производства «Орешника».  Кроме того, в случае массового применения этой ракеты, эффект может быть сравним с ядерным оружием, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Запада растерялись после удара российской ракеты «Орешник» по территории Украины. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Уже охладило. Правда, нет единой линии, все пошло вразнобой. Это говорит о том, что [западные страны] немножко растерялись. Оружие хорошее», — заявил Лукашенко в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Слова белорусского президента опубликованы в telegram-канале последнего. Он также отметил, что «Орешник» по своей мощи сопоставим с ядерным оружием, только не заражает местность радиацией. ВС РФ впервые применили баллистическую ракету «Орешник» 21 ноября, ударив по ОПК «Южмаш» в Днепропетровске. По словам президента РФ Владимира Путина, испытания новой ракетного комплекса прошли успешно, все цели были поражены. Он также отметил, что в России уже запущено серийное производства «Орешника».  Кроме того, в случае массового применения этой ракеты, эффект может быть сравним с ядерным оружием, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...