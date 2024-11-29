Дед Мороз-альпинист и научная лаборатория: кто в Челябинске будет поздравлять детей

В Челябинске стоимость заказа Деда Мороза на дом выросла вдвое

30 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Поздравление от Деда Мороза на дом выросло в цене в 2,2 раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки выросла в 2,2 раза. В 2023 году экспресс-программа от профессиональных аниматоров в среднем стоила от 1600 рублей, в 2024-м — от 3 600 рублей. Во сколько обойдется общение ребенка с Дедом Морозом, где искать аниматора-альпиниста и какие еще оригинальные поздравления предлагают в Челябинске, рассказывает URA.RU. Больше половины аниматоров работают сезонно, предлагая услуги только в предновогодние даты. Найти поздравление от главного героя праздника в большинстве случаев можно только по его названию — «вызов Деда Мороза на дом». Однако есть и студии праздника, где к гостям выезжают круглогодично, а к Новому году запускают сезонное предложение. Дед Мороз-альпинист Подарки для ребенка альпинисту необходимо передать заранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поздравление ребенка через окно квартиры предлагают на сайте объявлений «Авито». Промышленный альпинист установил минимальную стоимость в пять тысяч рублей. За семь тысяч рублей Дед Мороз проведет экспресс-программу длительностью 10-15 минут. «Стоимость не зависит от даты и этажности. Если родители подготовили для ребенка подарок, его необходимо заранее передать. По тарифу в семь тысяч рублей Дед Мороз зайдет в квартиру через балкон или окно, устроит активности, попросит рассказать стихотворение и поздравит семью», — сообщил URA.RU альпинист. За минимальную стоимость специалист не заходит в квартиру, передав подарок через окно. Фокусы и научная шоу-лаборатория Праздничное агентство «Алладин» предлагает шоу с фокусами и интерактивной сказкой. Стоимость поздравления вместе со Снегурочкой составит 4 500 рублей за полчаса. Как уточняет исполнитель, в программу включены также игры, взаимодействие с «волшебным» чемоданом, хоровод и вручение подарков. Часть компаний предлагают поздравление на только на дому, но и на улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприниматель Вероника Курбатова предлагает несколько тарифов на выбор. Стоимость экспресс-поздравления начинается от двух тысяч рублей, элементы шоу-программы обойдутся в ту же стоимость. При этом праздник для ребенка можно устроить и на улице, где проведут новогодние забавы. Стоимость будет равна уже 5 500 рублей. На «праздник двора» Дед Мороз со Снегурочкой придут за 17 тысяч рублей. Как отметила владелица студии, для заказчиков предлагается выбор из четырех пар актеров. Наряды у Деда Мороза тоже разные: красная классическая или голубая шуба, расписанная елками и снегом. За десять тысяч рублей челябинцам доступно «Новогоднее научное шоу» от компании Nice Show. Тот же праздник в студии обойдется в 500 рублей с ребенка. В программу включены интерактивы с химическими опытами, шоу с жидким азотом, создание метели Деда Мороза и ледяного елочного шара. За 4 800 рублей там же предлагают два варианта экспресс-поздравления. В стоимость входят использование «измерителя волшебства», фокус с летающей елкой или танцы, а также вручение подарков. За 6 900 рублей аниматоры проведут программу с тремя фокусами и спецэффектами с азотом. Классические Дедушка Мороз и Снегурочка Экспресс-поздравление от Деда Мороза и Снегурочки обойдется в среднем в 3,6 тысячи рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU Аниматор и Снегурочка Ольга Малоземова предлагает поздравление в паре с Дедом Морозом от трех тысяч рублей. За эту стоимость программу проведут с 20 по 29 декабря или 1 января. За день до праздника вызов аниматоров обойдется уже в 3 500 рублей, до 17:00 31 декабря — четыре тысячи рублей, а вечером — 4 500 рублей. В стоимость включили наказ от Дедушки на будущий год, хоровод, творческий подарок от актеров и конкурсы. Аниматоры «Дед Мороз на дом» установили стоимость в три-шесть тысяч рублей за экспресс-поздравление. За полную программу там просят от 3 500 до семи тысяч рублей. Стоимость зависит от даты, а самые дешевые предложения действуют с 20 по 26 декабря и со 2 по 13 января. Программу для каждого возраста составляют персонально, однако в семиминутное поздравление всегда включены игры, песни, хороводы и танцы с детьми. Полный тариф отличается таймингом — с ребятами Дед Мороз проведет 20 минут. Студия детских праздников «Баклажанчик» минимальную стоимость поздравления определила в 3 500 рублей. За эту цену аниматоры посещают детей до 22 декабря по экспресс-программе. Полная обойдется уже в пять тысяч рублей. Больше всего придется выложить челябинцам, решившим позвать актеров с 23:00 до 1:00 в новогоднюю ночь, — девять и десять тысяч рублей в зависимости от тарифа. Дополнительно придется оплатить транспортные расходы. Заказать на дом можно как одного Деда Мороза, так и только Снегурочку Фото: Размик Закарян © URA.RU На сайте «Авито» также встречаются предложения дешевле двух тысяч рублей. За 1 600 и 1 800 рублей на дом выезжает Снегурочка или Дед Мороз. Однако в одном из самых бюджетных предложений внучка главного героя праздника может прийти без светлого парика с косой, надев лишь кокошник. За две тысячи рублей предлагают программу уже с двумя аниматорами, музыкальным сопровождением и хороводами. В уходящем 2024 году детей поздравляют в пурпурных, расписанных гжелью, белых и расшитых золотом костюмах. Часть аниматоров предлагает клиентам выбор, другие используют лишь один вариант одежды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки выросла в 2,2 раза. В 2023 году экспресс-программа от профессиональных аниматоров в среднем стоила от 1600 рублей, в 2024-м — от 3 600 рублей. Во сколько обойдется общение ребенка с Дедом Морозом, где искать аниматора-альпиниста и какие еще оригинальные поздравления предлагают в Челябинске, рассказывает URA.RU. Больше половины аниматоров работают сезонно, предлагая услуги только в предновогодние даты. Найти поздравление от главного героя праздника в большинстве случаев можно только по его названию — «вызов Деда Мороза на дом». Однако есть и студии праздника, где к гостям выезжают круглогодично, а к Новому году запускают сезонное предложение. Поздравление ребенка через окно квартиры предлагают на сайте объявлений «Авито». Промышленный альпинист установил минимальную стоимость в пять тысяч рублей. За семь тысяч рублей Дед Мороз проведет экспресс-программу длительностью 10-15 минут. «Стоимость не зависит от даты и этажности. Если родители подготовили для ребенка подарок, его необходимо заранее передать. По тарифу в семь тысяч рублей Дед Мороз зайдет в квартиру через балкон или окно, устроит активности, попросит рассказать стихотворение и поздравит семью», — сообщил URA.RU альпинист. За минимальную стоимость специалист не заходит в квартиру, передав подарок через окно. Праздничное агентство «Алладин» предлагает шоу с фокусами и интерактивной сказкой. Стоимость поздравления вместе со Снегурочкой составит 4 500 рублей за полчаса. Как уточняет исполнитель, в программу включены также игры, взаимодействие с «волшебным» чемоданом, хоровод и вручение подарков. Предприниматель Вероника Курбатова предлагает несколько тарифов на выбор. Стоимость экспресс-поздравления начинается от двух тысяч рублей, элементы шоу-программы обойдутся в ту же стоимость. При этом праздник для ребенка можно устроить и на улице, где проведут новогодние забавы. Стоимость будет равна уже 5 500 рублей. На «праздник двора» Дед Мороз со Снегурочкой придут за 17 тысяч рублей. Как отметила владелица студии, для заказчиков предлагается выбор из четырех пар актеров. Наряды у Деда Мороза тоже разные: красная классическая или голубая шуба, расписанная елками и снегом. За десять тысяч рублей челябинцам доступно «Новогоднее научное шоу» от компании Nice Show. Тот же праздник в студии обойдется в 500 рублей с ребенка. В программу включены интерактивы с химическими опытами, шоу с жидким азотом, создание метели Деда Мороза и ледяного елочного шара. За 4 800 рублей там же предлагают два варианта экспресс-поздравления. В стоимость входят использование «измерителя волшебства», фокус с летающей елкой или танцы, а также вручение подарков. За 6 900 рублей аниматоры проведут программу с тремя фокусами и спецэффектами с азотом. Аниматор и Снегурочка Ольга Малоземова предлагает поздравление в паре с Дедом Морозом от трех тысяч рублей. За эту стоимость программу проведут с 20 по 29 декабря или 1 января. За день до праздника вызов аниматоров обойдется уже в 3 500 рублей, до 17:00 31 декабря — четыре тысячи рублей, а вечером — 4 500 рублей. В стоимость включили наказ от Дедушки на будущий год, хоровод, творческий подарок от актеров и конкурсы. Аниматоры «Дед Мороз на дом» установили стоимость в три-шесть тысяч рублей за экспресс-поздравление. За полную программу там просят от 3 500 до семи тысяч рублей. Стоимость зависит от даты, а самые дешевые предложения действуют с 20 по 26 декабря и со 2 по 13 января. Программу для каждого возраста составляют персонально, однако в семиминутное поздравление всегда включены игры, песни, хороводы и танцы с детьми. Полный тариф отличается таймингом — с ребятами Дед Мороз проведет 20 минут. Студия детских праздников «Баклажанчик» минимальную стоимость поздравления определила в 3 500 рублей. За эту цену аниматоры посещают детей до 22 декабря по экспресс-программе. Полная обойдется уже в пять тысяч рублей. Больше всего придется выложить челябинцам, решившим позвать актеров с 23:00 до 1:00 в новогоднюю ночь, — девять и десять тысяч рублей в зависимости от тарифа. Дополнительно придется оплатить транспортные расходы. На сайте «Авито» также встречаются предложения дешевле двух тысяч рублей. За 1 600 и 1 800 рублей на дом выезжает Снегурочка или Дед Мороз. Однако в одном из самых бюджетных предложений внучка главного героя праздника может прийти без светлого парика с косой, надев лишь кокошник. За две тысячи рублей предлагают программу уже с двумя аниматорами, музыкальным сопровождением и хороводами. В уходящем 2024 году детей поздравляют в пурпурных, расписанных гжелью, белых и расшитых золотом костюмах. Часть аниматоров предлагает клиентам выбор, другие используют лишь один вариант одежды.