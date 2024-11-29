На 317-м километре трассы Пермь — Екатеринбург перевернулась фура, столкнувшись с грузовиком, и полностью заблокировала проезд. Объехать участок можно через Ревду. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Временно ограничено движение в направлении Екатеринбурга. На данном участке произошло столкновение двух грузовых автомобилей „Газель“, один из которых опрокинулся на бок», — следует из сообщения.
В кабине водителя упавшей фуры застрял мужчина, его пытаются достать спасатели. Медики осматривают еще пять человек. На месте аварии также работают сотрудники ГАИ, проводится проверка.
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