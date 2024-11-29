Перевернувшаяся фура заблокировала федеральную трассу до Екатеринбурга. Фото

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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, дпс, экипаж гибдд
В кабине водителя упавшей фуры застрял человек (архивное фото) Фото:

На 317-м километре трассы Пермь — Екатеринбург перевернулась фура, столкнувшись с грузовиком, и полностью заблокировала проезд. Объехать участок можно через Ревду. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Временно ограничено движение в направлении Екатеринбурга. На данном участке произошло столкновение двух грузовых автомобилей „Газель“, один из которых опрокинулся на бок», — следует из сообщения.

В кабине водителя упавшей фуры застрял мужчина, его пытаются достать спасатели. Медики осматривают еще пять человек. На месте аварии также работают сотрудники ГАИ, проводится проверка.

Фото:

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На 317-м километре трассы Пермь — Екатеринбург перевернулась фура, столкнувшись с грузовиком, и полностью заблокировала проезд. Объехать участок можно через Ревду. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «Временно ограничено движение в направлении Екатеринбурга. На данном участке произошло столкновение двух грузовых автомобилей „Газель“, один из которых опрокинулся на бок», — следует из сообщения. В кабине водителя упавшей фуры застрял мужчина, его пытаются достать спасатели. Медики осматривают еще пять человек. На месте аварии также работают сотрудники ГАИ, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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