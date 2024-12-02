Зарплаты свердловчан выросли на 20%, богаче всех оказались промышленники

Средняя зарплата свердловчан за январь—сентябрь 2024-го составила 75 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги. Челябинск, банк, зарплата, купюры, калькулятор, ипотека, сдача, финансы, премия, банкноты, деньги, расчет, взятка, валюта, бухгалтер, откат, платеж
Зарплаты выросли не только в общем, но и в отдельных секторах Фото:

Средняя заработная плата в Свердловской области за январь—сентябрь 2024-го достигла 75245 рублей, что на 21,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Социально-экономическими показателями делится Федерация профсоюзов региона в своем telegram-канале.

Согласно данным, показательный рост зарплаты наблюдался не только в общем по области, но и в отдельных секторах. Так, в промышленности Среднего Урала средний заработок достиг 84245 рублей в месяц, что является увеличением на 23,3% по сравнению с прошлым годом. В бюджетной сфере также отмечен рост: в образовании (59502 рублей) зарплата увеличилась на 23,4%, в культуре (68188 рублей) — на 18,1%, а в здравоохранении (67500 рублей) — на 22,4%.

Отмечается, что средняя зарплата по России составляет 83709 рублей. Показатель выше прошлогоднего уровня на 18%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя заработная плата в Свердловской области за январь—сентябрь 2024-го достигла 75245 рублей, что на 21,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Социально-экономическими показателями делится Федерация профсоюзов региона в своем telegram-канале. Согласно данным, показательный рост зарплаты наблюдался не только в общем по области, но и в отдельных секторах. Так, в промышленности Среднего Урала средний заработок достиг 84245 рублей в месяц, что является увеличением на 23,3% по сравнению с прошлым годом. В бюджетной сфере также отмечен рост: в образовании (59502 рублей) зарплата увеличилась на 23,4%, в культуре (68188 рублей) — на 18,1%, а в здравоохранении (67500 рублей) — на 22,4%. Отмечается, что средняя зарплата по России составляет 83709 рублей. Показатель выше прошлогоднего уровня на 18%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...