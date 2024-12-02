Зарплаты свердловчан выросли на 20%, богаче всех оказались промышленники

Средняя заработная плата в Свердловской области за январь—сентябрь 2024-го достигла 75245 рублей, что на 21,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Социально-экономическими показателями делится Федерация профсоюзов региона в своем telegram-канале.
Согласно данным, показательный рост зарплаты наблюдался не только в общем по области, но и в отдельных секторах. Так, в промышленности Среднего Урала средний заработок достиг 84245 рублей в месяц, что является увеличением на 23,3% по сравнению с прошлым годом. В бюджетной сфере также отмечен рост: в образовании (59502 рублей) зарплата увеличилась на 23,4%, в культуре (68188 рублей) — на 18,1%, а в здравоохранении (67500 рублей) — на 22,4%.
Отмечается, что средняя зарплата по России составляет 83709 рублей. Показатель выше прошлогоднего уровня на 18%.
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