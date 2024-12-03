03 декабря 2024

Арестованный директор спортшколы из ХМАО пытается оспорить наказание

В Мегионе арестованный директор спортшколы пытается выйти из-под стражи
© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе арестованный директор спортшколы Перфецкий пытается оспорить наказание
В Мегионе арестованный директор спортшколы Перфецкий пытается оспорить наказание Фото:

Арестованный директор спортшколы «Вымпел» в Мегионе (ХМАО) Андрей Перфецкий подал апелляцию, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Защита Перфецкого подала апелляцию, чтобы его выпустили из-под стражи под домашний арест. Но суда пока по этому поводу не было», — сообщил источник. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Перфецкий подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, он заключил с двумя местными бизнесменами договоры на ремонт служебной машины и на реконструкцию спортшколы, однако по факту работы не проводились.

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Арестованный директор спортшколы «Вымпел» в Мегионе (ХМАО) Андрей Перфецкий подал апелляцию, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Защита Перфецкого подала апелляцию, чтобы его выпустили из-под стражи под домашний арест. Но суда пока по этому поводу не было», — сообщил источник. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Перфецкий подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, он заключил с двумя местными бизнесменами договоры на ремонт служебной машины и на реконструкцию спортшколы, однако по факту работы не проводились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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