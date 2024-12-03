Арестованный директор спортшколы из ХМАО пытается оспорить наказание

Арестованный директор спортшколы «Вымпел» в Мегионе (ХМАО) Андрей Перфецкий подал апелляцию, чтобы изменить меру пресечения на домашний арест. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Защита Перфецкого подала апелляцию, чтобы его выпустили из-под стражи под домашний арест. Но суда пока по этому поводу не было», — сообщил источник. В пресс-службу СУ СКР по ХМАО был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Перфецкий подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, он заключил с двумя местными бизнесменами договоры на ремонт служебной машины и на реконструкцию спортшколы, однако по факту работы не проводились.
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