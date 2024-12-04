В России наградили победительниц конкурса «Краса ЖКХ»

04 декабря 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

В России прошел конкурс «Краса ЖКХ», призванный популяризировать эту отрасль Фото: официальный сайт «Единой России» Партия «Единая Россия» наградила победительниц первого Всероссийского конкурса «Краса ЖКХ». Он проходил с 18 сентября по 18 ноября и был призван показать влияние и важность женщин, которые также работают на производствах, в том числе — в сфере ЖКХ. О значимости такого мероприятия рассказал врио секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. «Вопросы ЖКХ, состояние инфраструктуры отрасли всегда в центре внимания: и властей — от правительства и Федерального Собрания до органов местного самоуправления. И людей, повседневная жизнь и быт которых зависят от нормальной работы ЖКХ. Многие думают, что в отрасли работают в основном мужчины. Но мой опыт работы во главе Министерства показал, что это далеко не так. Более того, в жилищно-коммунальном комплексе женщины трудятся на всех производственных уровнях: от рядового специалиста до руководителя управляющей компании», — подчеркнул Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. Он также подчеркнул, что такие конкурсы призваны показать, что на производствах работают красивые и талантливые люди. Именно такие женщины и приняли участие в конкурсе, сказал Якушев. Церемония награждения состоялась в Центральном исполнительном комитете партии. «Единая Россия» организовала конкурс совместно с Минстроем РФ и ЖКХ. Организаторы подчеркнули, что конкурсантки являются примером подражания для всех. Замсекретаря Генсовета «Единой России», сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова также подчеркнула важность проведения подобных мероприятий, направленных на популяризацию профессий в сфере ЖКХ. По ее словам, это именно та область, с которой обычные люди сталкиваются ежедневно. Именно поэтому важно работать в интересах людей, качественно и с душой. «Это — большая государственная задача для всех органов власти, партии, общества», — подчеркнула Лантратова. Всего на конкурс «Краса ЖКХ» поступило порядка 370 заявок. Участница представляли различные регионы России: 12 областей, пять республик и два автономных округа, подчеркнула инициатор конкурса, координатор «Школы грамотного потребителя» в Московской области Наталья Абросимова. Она выразила надежду, что конкурс позволит популяризировать сферу ЖКХ и пополнить кадры в этой отрасли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» наградила победительниц первого Всероссийского конкурса «Краса ЖКХ». Он проходил с 18 сентября по 18 ноября и был призван показать влияние и важность женщин, которые также работают на производствах, в том числе — в сфере ЖКХ. О значимости такого мероприятия рассказал врио секретаря Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. «Вопросы ЖКХ, состояние инфраструктуры отрасли всегда в центре внимания: и властей — от правительства и Федерального Собрания до органов местного самоуправления. И людей, повседневная жизнь и быт которых зависят от нормальной работы ЖКХ. Многие думают, что в отрасли работают в основном мужчины. Но мой опыт работы во главе Министерства показал, что это далеко не так. Более того, в жилищно-коммунальном комплексе женщины трудятся на всех производственных уровнях: от рядового специалиста до руководителя управляющей компании», — подчеркнул Владимир Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. Он также подчеркнул, что такие конкурсы призваны показать, что на производствах работают красивые и талантливые люди. Именно такие женщины и приняли участие в конкурсе, сказал Якушев. Церемония награждения состоялась в Центральном исполнительном комитете партии. «Единая Россия» организовала конкурс совместно с Минстроем РФ и ЖКХ. Организаторы подчеркнули, что конкурсантки являются примером подражания для всех. Замсекретаря Генсовета «Единой России», сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова также подчеркнула важность проведения подобных мероприятий, направленных на популяризацию профессий в сфере ЖКХ. По ее словам, это именно та область, с которой обычные люди сталкиваются ежедневно. Именно поэтому важно работать в интересах людей, качественно и с душой. «Это — большая государственная задача для всех органов власти, партии, общества», — подчеркнула Лантратова. Всего на конкурс «Краса ЖКХ» поступило порядка 370 заявок. Участница представляли различные регионы России: 12 областей, пять республик и два автономных округа, подчеркнула инициатор конкурса, координатор «Школы грамотного потребителя» в Московской области Наталья Абросимова. Она выразила надежду, что конкурс позволит популяризировать сферу ЖКХ и пополнить кадры в этой отрасли.