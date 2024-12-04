04 декабря 2024

Новогодняя комедия, где снялся старейший депутат думы ХМАО, вышла в прокат

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Еремей Айпин сыграл главу оленеводческого стойбища в «Уралочке»
Еремей Айпин сыграл главу оленеводческого стойбища в «Уралочке» Фото:

В югорских кинотеатрах вышла в прокат новогодняя комедия «Уралочка». Вместе со звездными актерами в фильме снялся вице-спикер думы ХМАО Еремей Айпин — он исполнил роль главы оленеводческого стойбища.

«Чтобы спасти карьеру, столичная штучка Лана вместо жаркого отпуска отправляется на Север. Там она впутывается в авантюру, ее может спасти только дальнобойщик Гриша, который кроме своего грузовика „Уралочка“ ничего не любит», — говорится в афише, опубликованной на сайтах югорских кинотеатрах. Съемки некоторых эпизодов прошли в Ханты-Мансийске прошлой зимой.

Главные роли в киноленте играют актриса Валерия Астапова и телезвезда российской драмы Александр Горбатов. В эпизодической роли на экранах также можно увидеть вице-спикера думы ХМАО Еремея Айпина. Он попал на съемки комедии благодаря своим книгам — режиссер «Уралочки» Михаил Расходников прочитал их и предложил депутату «примерить» образ главы оленеводческого стойбища.

Между тем, «Уралочка» — не первый опыт Айпина в киноиндустрии. Он снимался и в исторической драме «Красный лед» по мотивам собственного романа «Божья матерь в кровавых снегах».

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В югорских кинотеатрах вышла в прокат новогодняя комедия «Уралочка». Вместе со звездными актерами в фильме снялся вице-спикер думы ХМАО Еремей Айпин — он исполнил роль главы оленеводческого стойбища. «Чтобы спасти карьеру, столичная штучка Лана вместо жаркого отпуска отправляется на Север. Там она впутывается в авантюру, ее может спасти только дальнобойщик Гриша, который кроме своего грузовика „Уралочка“ ничего не любит», — говорится в афише, опубликованной на сайтах югорских кинотеатрах. Съемки некоторых эпизодов прошли в Ханты-Мансийске прошлой зимой. Главные роли в киноленте играют актриса Валерия Астапова и телезвезда российской драмы Александр Горбатов. В эпизодической роли на экранах также можно увидеть вице-спикера думы ХМАО Еремея Айпина. Он попал на съемки комедии благодаря своим книгам — режиссер «Уралочки» Михаил Расходников прочитал их и предложил депутату «примерить» образ главы оленеводческого стойбища. Между тем, «Уралочка» — не первый опыт Айпина в киноиндустрии. Он снимался и в исторической драме «Красный лед» по мотивам собственного романа «Божья матерь в кровавых снегах».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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