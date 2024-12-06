На журналиста Бориса Корчевникова планировалось покушение

Сооснователь НК «ЮКОС» Леонид Невзлин (признан иноагентом на территории РФ) планировал организовать нападение на журналиста и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Об этом сообщил предприниматель Андрей Матус.
«Планировалось три вещи на территории России, таких же <...>Третий человек был журналист со „Спаса“, Борис Корчевников», — заявил Матус в интервью RT. Предприниматель уточнил, что хотя точные мотивы Невзлина ему неизвестны.
Матус уточнил, что он не осведомлен о причинах, по которым журналист должен был стать объектом нападения. По данным предпринимателя, Роман Желязко, руководитель службы безопасности Невзлина, предоставлял информацию о времени и месте нахождения Корчевникова в студии телеканала «Спас», включая точный адрес.
*Леонид Невзлин внесен Минюстом РФ в список иноагентов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.