На журналиста Бориса Корчевникова планировалось покушение

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На Бориса Кочевникова собирали информацию для покушения
На Бориса Кочевникова собирали информацию для покушения Фото:

Сооснователь НК «ЮКОС» Леонид Невзлин (признан иноагентом на территории РФ) планировал организовать нападение на журналиста и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Об этом сообщил предприниматель Андрей Матус. 

«Планировалось три вещи на территории России, таких же <...>Третий человек был журналист со „Спаса“, Борис Корчевников», — заявил Матус в интервью RT. Предприниматель уточнил, что хотя точные мотивы Невзлина ему неизвестны.

Матус уточнил, что он не осведомлен о причинах, по которым журналист должен был стать объектом нападения. По данным предпринимателя, Роман Желязко, руководитель службы безопасности Невзлина, предоставлял информацию о времени и месте нахождения Корчевникова в студии телеканала «Спас», включая точный адрес.

*Леонид Невзлин внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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Сооснователь НК «ЮКОС» Леонид Невзлин (признан иноагентом на территории РФ) планировал организовать нападение на журналиста и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Об этом сообщил предприниматель Андрей Матус.  «Планировалось три вещи на территории России, таких же <...>Третий человек был журналист со „Спаса“, Борис Корчевников», — заявил Матус в интервью RT. Предприниматель уточнил, что хотя точные мотивы Невзлина ему неизвестны. Матус уточнил, что он не осведомлен о причинах, по которым журналист должен был стать объектом нападения. По данным предпринимателя, Роман Желязко, руководитель службы безопасности Невзлина, предоставлял информацию о времени и месте нахождения Корчевникова в студии телеканала «Спас», включая точный адрес. *Леонид Невзлин внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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