В Мотовилихинском районе Перми недалеко от цирка расположено одно бомбоубежищ Перми, которое готово принять людей в случае, если будет такая необходимость. Всего в городе более 170 бомбоубежищ. Оно было построено в 1965 году и сейчас в нем постепенно ведутся восстановительные работы, но на его функциональные особенности это не влияет. О том, на сколько человек рассчитано бомбоубежище, кто может туда попасть и как его используют в мирное время URA.RU рассказал президент Российского союза спасателей, Заслуженный спасатель РФ Алексей Дударев.
«Это бомбоубежище входит в федеральный реестр помещений класса „Укрытия“. Оно не спасет от ядерного взрыва, но при падении поражающих элементов поможет пермякам выжить. К бомбоубежищу приписан ряд госорганизаций на случай объявления военного положения, но в случае атаки пускать туда будут и простых граждан, кто успел приехать и находятся в радиусе одного километра. Вместимость бомбоубежища составляет 1000 человек», — рассказал Алексей Дударев. Всего на территории Пермского края расположено около 400 бомбоубежищ.
Сейчас помещения бомбоубежища пустуют. Кровати и другие принадлежности для размещения людей туда будут завезены в определенное время после объявления тревоги. В мирное же время там проводятся обучения для пермяков, занимающихся добровольческой деятельностью. «Это оказание первой помощи, безопасное поведение в быту и на воде или в лесу, пожарной безопасности. Мы обучаем и волонтеров, и всех желающих. Для прохождения обучения надо просто обратиться к нам через соцсети или по телефону», — пояснил Дударев.
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