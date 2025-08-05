Махонин сделал ставку на спикеров на выборах пермского губернатора

В числе депутатов, которые поддержали кандидата в губернаторы Дмитрия Махонина в рамках муниципального фильтра, — 36 спикеров дум из 43-х. Это следует из списков, опубликованных на сайте избиркома Пермского края. Источники URA.RU говорят, что это необычная ситуация: впервые так много председателей дум, раньше было меньше.
«Разницы-то ведь нет — просто депутат или спикер. В этом году решили взять их подписи. Логика, видимо, в том, чтобы показать уровень кандидата», — рассуждает инсайдер.
Другие источники поясняют, что вообще практика складывается так, что все депутаты-единороссы подписываются за кандидата, выдвинутого партией (и еще за его техника). А потом уже штаб выбирает, какие подписи отправить в избирком. В списках нет спикеров Кочево, Нытвы, Чайковского, Елово, Куеды, Добрянки, Гайн. Инсайдеры теряются в догадках, почему так.
«С Елово, допустим, все понятно, там спикеру сказали, что он больше не будет баллотироваться. С Кочево на фоне уголовного дела против мэра из-за жилья для детей-сирот, допустим, тоже. Скорее всего, отсутствие Нытвы связано с претензиями к главе территории и его скорой отставкой. Но что не так с остальными территориями — непонятно», — говорят собеседники.
Баллотировавшийся от ЕР в 2021 году в госдуму осинский депутат, актер сериала «Реальные пацаны» поддержал кандидата от СР Вячеслава Лучникова. Также за него расписались бывший депутат ЗС от «Единой России», сейчас депутат Большой Сосновы Андрей Бурдин, экс-парламентарий (КПРФ), сейчас депутат Гайн Михаил Осокин, депутаты Соликамской думы от «Соликамскбумпрома» Евгений Гааг и Вальтер Пельц, депутат Чусового (ЛДПР) Сергей Занин. Кстати, Пельц также поставил подпись и за кандидата от КПРФ Ксению Айтакову. Больше всего сторонников у Лучникова (пять депутатов) — в Кочево.
За кандидата Максима Гашева («Партия за справедливость») расписались двое: Денис Тонких (Соликамск) и Елена Баяндина (Юсьва). За Михаила Дьячкова (Коммунисты России) — Светлана Кузина (Очер), Владимир Пищальников (Пермский район), Татьяна Кокорина (Суксун) и Дмитрий Никитин (Чайковский). Всего в выборах участвуют 11 кандидатов.
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