04 августа 2025

В Пермском крае курьеры получают в 4 раза больше почтальонов

© Служба новостей «URA.RU»
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Летом курьерами работают студенты
Летом курьерами работают студенты Фото:

Курьеры в Пермском крае получают почти в четыре раза больше почтальонов — 124,6 тысячи рублей против 31,7 тысячи рублей, свидетельствуют данные HeadHunter за июль 2025 года. При этом регион испытывает острый дефицит почтовых работников: на одну вакансию почтальона приходится всего два резюме. 

«Сервис по поиску работы HeadHunter опубликовал статистику зарплат в почтовой сфере Пермского края. Согласно данным за июль 2025 года, медианная зарплата курьера составляет 124,6 тысячи рублей, тогда как почтальоны получают в среднем 31,7 тысячи рублей — почти в четыре раза меньше», — передает «РБК Пермь» со ссылкой на платформу по поиску работы.

В Почте России объяснили кадровые проблемы сезонными факторами. Летом отделения часто работают в ограниченном режиме из-за отпусков и больничных сотрудников. В пресс-службе оператора сообщили «РБК Пермь», что все 655 отделений в регионе остаются действующими, а временные закрытия связаны с обучением персонала или отсутствием начальников на местах.

За первые семь месяцев 2025 года в Прикамье открыли около 100 вакансий в почтовой сфере — это на 62% меньше, чем годом ранее. Наибольший дефицит кадров наблюдается среди почтальонов: на одну вакансию приходится всего два резюме. Для сравнения: у курьеров этот показатель составляет 7,3 резюме на место, что соответствует рыночной норме.

Среди других почтовых специальностей медианные зарплаты выглядят скромнее: начальники отделений получают 31,2 тысячи рублей, операторы пунктов выдачи — 29,8 тыс. рублей. Лишь водители-курьеры могут рассчитывать на более высокий доход — около 49,9 тысячи рублей. В HeadHunter отмечают, что летний сезон позволяет привлекать на курьерские позиции студентов, тогда как почтальоны остаются дефицитными специалистами.

Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Добрянке закрываются два отделения Почты России из трех. Это происходит из-за нехватки сотрудников.

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Курьеры в Пермском крае получают почти в четыре раза больше почтальонов — 124,6 тысячи рублей против 31,7 тысячи рублей, свидетельствуют данные HeadHunter за июль 2025 года. При этом регион испытывает острый дефицит почтовых работников: на одну вакансию почтальона приходится всего два резюме.  «Сервис по поиску работы HeadHunter опубликовал статистику зарплат в почтовой сфере Пермского края. Согласно данным за июль 2025 года, медианная зарплата курьера составляет 124,6 тысячи рублей, тогда как почтальоны получают в среднем 31,7 тысячи рублей — почти в четыре раза меньше», — передает «РБК Пермь» со ссылкой на платформу по поиску работы. В Почте России объяснили кадровые проблемы сезонными факторами. Летом отделения часто работают в ограниченном режиме из-за отпусков и больничных сотрудников. В пресс-службе оператора сообщили «РБК Пермь», что все 655 отделений в регионе остаются действующими, а временные закрытия связаны с обучением персонала или отсутствием начальников на местах. За первые семь месяцев 2025 года в Прикамье открыли около 100 вакансий в почтовой сфере — это на 62% меньше, чем годом ранее. Наибольший дефицит кадров наблюдается среди почтальонов: на одну вакансию приходится всего два резюме. Для сравнения: у курьеров этот показатель составляет 7,3 резюме на место, что соответствует рыночной норме. Среди других почтовых специальностей медианные зарплаты выглядят скромнее: начальники отделений получают 31,2 тысячи рублей, операторы пунктов выдачи — 29,8 тыс. рублей. Лишь водители-курьеры могут рассчитывать на более высокий доход — около 49,9 тысячи рублей. В HeadHunter отмечают, что летний сезон позволяет привлекать на курьерские позиции студентов, тогда как почтальоны остаются дефицитными специалистами. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Добрянке закрываются два отделения Почты России из трех. Это происходит из-за нехватки сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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