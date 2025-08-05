В Соликамске жителям почти два месяца придется сидеть без горячей воды

В городе Соликамск Пермского края жителей нескольких многоквартирных домов в микрорайоне Боровск почти на два месяца оставят без горячей воды. Это связано с проведением работ по капитальному ремонту участка магистральной теплосети. Такие продолжительные сроки ограничения в подаче коммунальных ресурсов обусловлены спецификой проведения ремонтных работ: они выполняются в разные сроки и никак не связаны между собой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.
«Часть мероприятий реализуется в рамках тарифного регулирования, другая — впервые выполняется по инвестиционной программе. Подрядчики определяются через аукционы в соответствии с установленными процедурами. Отключения горячего водоснабжения затронули ряд домов в связи с модернизацией тепловых сетей, в том числе на улице Северной. Эти работы проводятся в рамках региональной программы по обновлению коммунальной инфраструктуры.», — отметили в пресс-службе.
Так, в период с 4 по 24 августа воды отключат в домах по плицам Строителей, Северная и проспект Юбилейный. Несколько дней дома по указанным улицам уже сидели без горячей воды — в рамках планового ремонта. Власти уточнили, что всего будет заменено порядка 3,5 километров теплосетей. В мэрии призвали горожан с пониманием отнестись к ситуации.
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