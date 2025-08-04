04 августа 2025

Пермские железнодорожники пожаловались на нарушения трудового законодательства

© Служба новостей «URA.RU»
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Жалобы поступили в основном от обслуживающего персонала
Жалобы поступили в основном от обслуживающего персонала Фото:

В Пермском крае три предприятия РЖД заплатят штрафы за нарушения требований трудового законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона.

«С начала 2025 года в госинспекцию труда поступило шесть обращений от сотрудников организаций, входящих в структуру ОАО „Российские железные дороги“. Основные претензии работников касались вопросов оплаты труда, привлечения к дисциплинарной ответственности, предоставления отпуска и условий охраны труда. Большинство жалоб поступило от представителей обслуживающего персонала», — написано на сайте ведомства.

В ходе шести плановых проверок инспекторы зафиксировали нарушения по вопросам выплаты зарплаты, организации обязательных медосмотров, обучения по охране труда и обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Госинспекция труда провела проверки в подразделениях РЖД. По их результатам три организации холдинга привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Ранее в Пермском крае уже фиксировались массовые обращения работников по вопросам задержки заработной платы: за первые шесть месяцев 2025 года организации региона выплатили сотрудникам долги на сумму свыше 169 миллионов рублей. Тогда большинство жалоб поступило от работников строительной сферы и дорожно-транспортного обслуживания, а работодатели были обязаны полностью рассчитаться с персоналом после проверок инспекции труда.

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В Пермском крае три предприятия РЖД заплатят штрафы за нарушения требований трудового законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда региона. «С начала 2025 года в госинспекцию труда поступило шесть обращений от сотрудников организаций, входящих в структуру ОАО „Российские железные дороги“. Основные претензии работников касались вопросов оплаты труда, привлечения к дисциплинарной ответственности, предоставления отпуска и условий охраны труда. Большинство жалоб поступило от представителей обслуживающего персонала», — написано на сайте ведомства. В ходе шести плановых проверок инспекторы зафиксировали нарушения по вопросам выплаты зарплаты, организации обязательных медосмотров, обучения по охране труда и обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты. Госинспекция труда провела проверки в подразделениях РЖД. По их результатам три организации холдинга привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 300 тысяч рублей. Ранее в Пермском крае уже фиксировались массовые обращения работников по вопросам задержки заработной платы: за первые шесть месяцев 2025 года организации региона выплатили сотрудникам долги на сумму свыше 169 миллионов рублей. Тогда большинство жалоб поступило от работников строительной сферы и дорожно-транспортного обслуживания, а работодатели были обязаны полностью рассчитаться с персоналом после проверок инспекции труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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