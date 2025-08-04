04 августа 2025

Увлекающийся рэпом сын теневого мэра Перми выпустил новый трек

Сын депутата гордумы Перми Плотникова Александр презентовал новую песню
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый трек вышел у Александра Плотникова
Новый трек вышел у Александра Плотникова Фото:

Александр Плотников, один из сыновей депутата гордумы Перми Владимира Плотникова (его еще называют теневым мэром города), выпустил новый трек. Он получил название CLUB1.

«ПРЕМЬЕРА! V1ZHU — CLUB1 (2025)», — говорится на личной странице Плотникова-младшего в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что Александр опубликовал фото под песню Another One of Me. Ее исполняет обвиняемый в торговле людьми рэпер Пи Дидди.

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Александр Плотников, один из сыновей депутата гордумы Перми Владимира Плотникова (его еще называют теневым мэром города), выпустил новый трек. Он получил название CLUB1. «ПРЕМЬЕРА! V1ZHU — CLUB1 (2025)», — говорится на личной странице Плотникова-младшего в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что Александр опубликовал фото под песню Another One of Me. Ее исполняет обвиняемый в торговле людьми рэпер Пи Дидди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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