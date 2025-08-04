Увлекающийся рэпом сын теневого мэра Перми выпустил новый трек

Новый трек вышел у Александра Плотникова
Александр Плотников, один из сыновей депутата гордумы Перми Владимира Плотникова (его еще называют теневым мэром города), выпустил новый трек. Он получил название CLUB1.
«ПРЕМЬЕРА! V1ZHU — CLUB1 (2025)», — говорится на личной странице Плотникова-младшего в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что Александр опубликовал фото под песню Another One of Me. Ее исполняет обвиняемый в торговле людьми рэпер Пи Дидди.
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