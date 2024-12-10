Порноактриса Наталья Лутцева из Югорска, известная под псевдонимом Evelina Darling, выучилась на тренера йоги и переехала из Санкт-Петербурга в Адлер. Югорчанка ведет лайфстайл-блог, где рассказывает о занятиях йогой, правильном питании, медитациях, путешествиях.
«Я стала международным сертифицированным мастером йоги. Кто бы мог подумать», — рассказала Лутцева в своем Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Югорчанка также следит за питанием и занимается самопознанием. В ее аккаунтах практически нет следов, указывающих на карьеру в порноиндустрии — лишь пару фото в стиле ню. «Обстоятельства диктуют мне „подчищать“ контент в сетях», — говорила Лутцева в блоге.
Рассказывая о себе подписчикам, она упускает момент, как стала порнозвездой. «Родилась в небольшом городе Югорск. До семи лет росла в полноценной семье, а потом у меня умер отец в автокатастрофе. У меня были замечательные одноклассники и учителя. В 17 лет стала размышлять, что такое любовь», — вспомнила блогерша.
Иногда югорчанка откровенничает с подписчиками. Например, она вспомнила, как столкнулась с трудностями в отношениях. «Жизнь подарила мне прекрасного мужчину, но психика и взгляды на жизнь не давали расслабиться в отношений и стать настоящей женщиной. Причем знания есть, а на практике их применить не могу — недоверие и неуверенность, плюс зажатая сексуальность», — поделилась Лутцева. Теперь порнозвезда негодует, что до сих пор не вышла замуж.
Тем временем, на популярном порносайте профиль Evelina Darling остается активным. Недавно ее аккаунту исполнись пять лет.
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