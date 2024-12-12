Полпред в УрФО Жога призвал граждан равняться на Героев России

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Жога призвал ориентироваться на героев
Жога призвал ориентироваться на героев Фото:

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога подчеркнул важность примера, который подают Герои России. Об этом он заявил во время визита в Уральский институт управления. Он отметил, что воспитание будущих поколений является одной из ключевых задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным, и призвал молодежь равняться на этих героев.

«Воспитание будущих поколений — одна из важнейших задач, которую поставил нам президент. Герои России — это тот пример, на который нужно равняться. В течение следующего года уральцы, удостоенные этого звания, будут делиться своим жизненным опытом со студентами академии — это будет происходить в рамках проекта „Год Героев России“», — приводит слова Жоги пресс-служба программы «Время героев». 

Он добавил, что эта инициатива направлена на подготовку патриотически настроенных молодых госслужащих и лидеров, которые будут определять будущее страны в различных сферах. В рамках визита была открыта фотовыставка «Аллея Героев», приуроченная к Году Героев России, и объявлены планы на год с тематическими мероприятиями для почетных обладателей званий.

Артем Жога провел встречу с участниками «Движения первых» и анонсировал форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала», который пройдет 20 февраля 2025 года в Чебаркуле Челябинской области. Он отметил важность системного подхода к вопросам волонтерства и планирует акцентировать внимание на актуальных темах форума.

Форум объединит волонтеров, активистов и представителей госструктур для обсуждения текущих проблем. Запланированы секции по мерам поддержки гражданских активистов, реабилитации участников СВО и гуманитарной помощи. Жога также ответил на вопросы студентов о добровольчестве, патриотизме и традициях, подчеркивая значимость личного примера в увлечении и мотивации молодежи к активности.

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Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога подчеркнул важность примера, который подают Герои России. Об этом он заявил во время визита в Уральский институт управления. Он отметил, что воспитание будущих поколений является одной из ключевых задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным, и призвал молодежь равняться на этих героев. «Воспитание будущих поколений — одна из важнейших задач, которую поставил нам президент. Герои России — это тот пример, на который нужно равняться. В течение следующего года уральцы, удостоенные этого звания, будут делиться своим жизненным опытом со студентами академии — это будет происходить в рамках проекта „Год Героев России“», — приводит слова Жоги пресс-служба программы «Время героев».  Он добавил, что эта инициатива направлена на подготовку патриотически настроенных молодых госслужащих и лидеров, которые будут определять будущее страны в различных сферах. В рамках визита была открыта фотовыставка «Аллея Героев», приуроченная к Году Героев России, и объявлены планы на год с тематическими мероприятиями для почетных обладателей званий. Артем Жога провел встречу с участниками «Движения первых» и анонсировал форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала», который пройдет 20 февраля 2025 года в Чебаркуле Челябинской области. Он отметил важность системного подхода к вопросам волонтерства и планирует акцентировать внимание на актуальных темах форума. Форум объединит волонтеров, активистов и представителей госструктур для обсуждения текущих проблем. Запланированы секции по мерам поддержки гражданских активистов, реабилитации участников СВО и гуманитарной помощи. Жога также ответил на вопросы студентов о добровольчестве, патриотизме и традициях, подчеркивая значимость личного примера в увлечении и мотивации молодежи к активности.
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