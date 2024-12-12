12 декабря 2024

«Было полное мясо»: Big Baby Tape выступил в Екатеринбурге, несмотря на попытки отмены шоу. Видео

В Екатеринбурге выступил рэпер Big Baby Tape после двух переносов концерта
© Служба новостей «URA.RU»
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Рэпер поблагодарил фанатов за активность на концерте (архивное фото)
Рэпер поблагодарил фанатов за активность на концерте (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на площадке Tele-Club выступил рэпер Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин, 5,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке»). Его концерт переносили дважды.

«Екатеринбург было полное мясо. Спасибо, я люблю вас», — написал исполнитель после шоу в Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Изначально рэпер должен был приехать в Екатеринбург 20 октября, но организаторы по «техническим причинам» перенесли концерт на 8 декабря. Однако выступление вновь не состоялось и было сдвинуто на 12 декабря по причинам, которые не зависели от организаторов и самого Ракитина. Помимо этого, у артиста сорвался концерт в Челябинске.

Big Baby Tape подвел итоги концерта в соцсетях
Big Baby Tape подвел итоги концерта в соцсетях
Фото:

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В Екатеринбурге на площадке Tele-Club выступил рэпер Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин, 5,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке»). Его концерт переносили дважды. «Екатеринбург было полное мясо. Спасибо, я люблю вас», — написал исполнитель после шоу в Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Изначально рэпер должен был приехать в Екатеринбург 20 октября, но организаторы по «техническим причинам» перенесли концерт на 8 декабря. Однако выступление вновь не состоялось и было сдвинуто на 12 декабря по причинам, которые не зависели от организаторов и самого Ракитина. Помимо этого, у артиста сорвался концерт в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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