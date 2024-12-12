В Екатеринбурге на площадке Tele-Club выступил рэпер Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин, 5,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке»). Его концерт переносили дважды.
«Екатеринбург было полное мясо. Спасибо, я люблю вас», — написал исполнитель после шоу в Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Изначально рэпер должен был приехать в Екатеринбург 20 октября, но организаторы по «техническим причинам» перенесли концерт на 8 декабря. Однако выступление вновь не состоялось и было сдвинуто на 12 декабря по причинам, которые не зависели от организаторов и самого Ракитина. Помимо этого, у артиста сорвался концерт в Челябинске.
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