Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» (ТОС) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска помогает бойцам СВО полностью сломить сопротивление боевиков ВСУ. Как рассказали в пресс-службе госкорпорации «Ростех», система способна сжечь все, что может гореть.
«С „Солнцепеком“ бесполезно играть в прятки. Боеприпас системы имеет особую конструкцию. Во время срабатывания специальный заряд равномерно разбрасывает термобарическую смесь, одновременно ее подрывая. Происходит объемная детонация, создающая долгоживущую ударную волну, которая расходится намного дальше, чем у обычного снаряда», — сообщили в «Ростехе».
Представители производителя добавили, что волна «затекает» в любые проходы, щели и отверстия. Систему «Солнцепек» признали одним из самых мощных видов вооружения, находящихся в арсенале российских вооруженных сил.
После использования ТОС штурмовые подразделения обычно не встречают значительного сопротивления, добавили в «Ростехе». Высокотемпературные боеприпасы эффективно уничтожают все на своем пути. Противник активно пытается атаковать эти машины, однако благодаря хорошей защищенности и быстродействию комплекса случаи их поражения остаются единичными.
Двигатель системы имеет мощность в 840 лошадиных сил. «Солнцепек» может передвигаться с максимальной скоростью 60 километров в час.
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