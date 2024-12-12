12 декабря 2024

«Солнцепек» с челябинским двигателем помогает бойцам сломить сопротивление ВСУ. Видео

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ТОС «Солнцепек» обеспечивает долгоживущую ударную волну
ТОС «Солнцепек» обеспечивает долгоживущую ударную волну Фото:

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» (ТОС) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска помогает бойцам СВО полностью сломить сопротивление боевиков ВСУ. Как рассказали в пресс-службе госкорпорации «Ростех», система способна сжечь все, что может гореть.

«С „Солнцепеком“ бесполезно играть в прятки. Боеприпас системы имеет особую конструкцию. Во время срабатывания специальный заряд равномерно разбрасывает термобарическую смесь, одновременно ее подрывая. Происходит объемная детонация, создающая долгоживущую ударную волну, которая расходится намного дальше, чем у обычного снаряда», — сообщили в «Ростехе».

Представители производителя добавили, что волна «затекает» в любые проходы, щели и отверстия. Систему «Солнцепек» признали одним из самых мощных видов вооружения, находящихся в арсенале российских вооруженных сил.

После использования ТОС штурмовые подразделения обычно не встречают значительного сопротивления, добавили в «Ростехе». Высокотемпературные боеприпасы эффективно уничтожают все на своем пути. Противник активно пытается атаковать эти машины, однако благодаря хорошей защищенности и быстродействию комплекса случаи их поражения остаются единичными.

Двигатель системы имеет мощность в 840 лошадиных сил. «Солнцепек» может передвигаться с максимальной скоростью 60 километров в час.

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Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» (ТОС) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска помогает бойцам СВО полностью сломить сопротивление боевиков ВСУ. Как рассказали в пресс-службе госкорпорации «Ростех», система способна сжечь все, что может гореть. «С „Солнцепеком“ бесполезно играть в прятки. Боеприпас системы имеет особую конструкцию. Во время срабатывания специальный заряд равномерно разбрасывает термобарическую смесь, одновременно ее подрывая. Происходит объемная детонация, создающая долгоживущую ударную волну, которая расходится намного дальше, чем у обычного снаряда», — сообщили в «Ростехе». Представители производителя добавили, что волна «затекает» в любые проходы, щели и отверстия. Систему «Солнцепек» признали одним из самых мощных видов вооружения, находящихся в арсенале российских вооруженных сил. После использования ТОС штурмовые подразделения обычно не встречают значительного сопротивления, добавили в «Ростехе». Высокотемпературные боеприпасы эффективно уничтожают все на своем пути. Противник активно пытается атаковать эти машины, однако благодаря хорошей защищенности и быстродействию комплекса случаи их поражения остаются единичными. Двигатель системы имеет мощность в 840 лошадиных сил. «Солнцепек» может передвигаться с максимальной скоростью 60 километров в час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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