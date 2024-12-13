Федеральную трассу М-5 «Урал» в горнозаводской части Челябинской области 14 декабря накрыли обильные осадки в виде снега. Об ухудшении дорожных условий водителей предупредило Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На территории области наблюдаются осадки в виде снега. Госавтоинспекция просит водителей быть предельно осторожными и внимательными», — сообщил официальный telegram-канал ведомства.
Полицейские уточнили, что дорожники обработали трассу, движение по ней не затруднено. По данным сервиса ventusky.com, снег идет в районе городов Аша и Усть-Катав. По прогнозу, осадки будут идти до утра 15 декабря.
Как URA.RU писало ранее, челябинцам обещали снежные и морозные выходные. Так днем 14 декабря в Челябинской области ожидается небольшой снег.
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