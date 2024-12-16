Долина, министр обороны КНДР и глава «Автодора»: кто вошел в 15-й пакет санкций ЕС

Певица Лариса Долина оказалась под санкциями Евросоюза
© Служба новостей «URA.RU»
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Лариса Долина попала в санкционный список Евросоюза
Лариса Долина попала в санкционный список Евросоюза Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Европейский союз (ЕС) одобрил 15-й пакет санкций против России. Эти меры были приняты впервые за полгода и направлены на попытку ограничить возможности России. Подробнее в материале URA.RU.

С какой целью ЕС ввел новый пакет санкций

Новый пакет санкций направлен на снижение возможностей РФ финансировать свою армию
Новый пакет санкций направлен на снижение возможностей РФ финансировать свою армию
Фото:

Совет Евросоюза утвердил 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, как указано в официальном заявлении. Главной целью этих мер является борьба с обходом санкций, с которыми сталкивается ЕС, а также нанесение ударов по так называемому теневому флоту, якобы используемому для транспортировки российских энергоресурсов. Евросоюз стремится ослабить военно-промышленный комплекс России и уменьшить финансовую поддержку ее армии.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что пакеты санкций являются частью более широкого ответа России. Она отметила единство стран-членов Евросоюза в поддержке Украины, а также обязательство помочь стране в различных областях, таких как гуманитарная, экономическая и дипломатическая поддержка.

Кто и за что вошел в новый список санкций

В рамках нового пакета было согласовано значительное количество индивидуальных ограничений — 84 списка, включающих 54 физлица и 30 организаций. В этот список попали руководители крупных энергетических компаний, а также чиновники из Северной Кореи.

Кроме того, особое внимание было уделено деятельности оборонных и судоходных компаний, которые отвечают за транспортировку нефти и нефтепродуктов по морю. Это вновь подчеркивает нацеленность ЕС на ключевые сектора экономики России, использующих средства, получаемые от экспорта энергоресурсов.

Меры в отношении транзитных и транспортных компаний

ЕС ввел санкции против теневого флота России
ЕС ввел санкции против теневого флота России
Фото:

Важной частью нового пакета санкций стало добавление 52 судов к списку тех, на которые распространяются ограничения. Эти суда, якобы являющиеся частью теневого флота, помогают обходить установленные ограничения цен на нефть. В результате общая статистика поднадзорных судов возросла до 79.

Экспортные ограничения

Совет Евросоюза также расширил список на 32 субъекта, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс и занимаются поставками товаров и технологий двойного назначения. Эти ограничения будут касаться не только российских компаний, но и фирм из третьих стран, таких как Китай, Индия, Иран, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты.

Кто попал в санкционный список

Европейский Союз ввел санкции против нескольких известных и высокопоставленных лиц, а также организаций, согласно официальному документу. В частности, под санкции попали:

  • глава Мордовии Артем Здунов;
  • глава Министерства обороны КНДР Но Гван Чхоль и заместитель начальника Генерального штаба этой страны;
  • певица Лариса Долина.

Расширенный санкционный список также включает следующие компании и руководителей:

  • глава «Автодора» Вячеслав Петушенко;
  • генеральные директора компаний «Газпром флот», «Газпром СПГ технологии» и «Газстройпром» — Юрий Шамалов, Иван Кожевников и Николай Ткаченко соответственно.;
  • девелоперская группа «ПИК»;
  • государственный концерн «Корпорация развития Донбасса»;
  • авиакомпания «Ютэйр»;
  • глава АО «Роснефтефлот» Алексей Нефедов, а также руководитель компании «Прайм Шиппинг» Игорь Ганин.

Санкции также затронули российское информагентство «Африканская инициатива». Кроме того, в санкционный список Евросоюза внесли журналистку Тину Канделаки и политолога Тимофея Бордачева.

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Европейский союз (ЕС) одобрил 15-й пакет санкций против России. Эти меры были приняты впервые за полгода и направлены на попытку ограничить возможности России. Подробнее в материале URA.RU. С какой целью ЕС ввел новый пакет санкций Совет Евросоюза утвердил 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, как указано в официальном заявлении. Главной целью этих мер является борьба с обходом санкций, с которыми сталкивается ЕС, а также нанесение ударов по так называемому теневому флоту, якобы используемому для транспортировки российских энергоресурсов. Евросоюз стремится ослабить военно-промышленный комплекс России и уменьшить финансовую поддержку ее армии. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что пакеты санкций являются частью более широкого ответа России. Она отметила единство стран-членов Евросоюза в поддержке Украины, а также обязательство помочь стране в различных областях, таких как гуманитарная, экономическая и дипломатическая поддержка. Кто и за что вошел в новый список санкций В рамках нового пакета было согласовано значительное количество индивидуальных ограничений — 84 списка, включающих 54 физлица и 30 организаций. В этот список попали руководители крупных энергетических компаний, а также чиновники из Северной Кореи. Кроме того, особое внимание было уделено деятельности оборонных и судоходных компаний, которые отвечают за транспортировку нефти и нефтепродуктов по морю. Это вновь подчеркивает нацеленность ЕС на ключевые сектора экономики России, использующих средства, получаемые от экспорта энергоресурсов. Меры в отношении транзитных и транспортных компаний Важной частью нового пакета санкций стало добавление 52 судов к списку тех, на которые распространяются ограничения. Эти суда, якобы являющиеся частью теневого флота, помогают обходить установленные ограничения цен на нефть. В результате общая статистика поднадзорных судов возросла до 79. Экспортные ограничения Совет Евросоюза также расширил список на 32 субъекта, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс и занимаются поставками товаров и технологий двойного назначения. Эти ограничения будут касаться не только российских компаний, но и фирм из третьих стран, таких как Китай, Индия, Иран, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты. Кто попал в санкционный список Европейский Союз ввел санкции против нескольких известных и высокопоставленных лиц, а также организаций, согласно официальному документу. В частности, под санкции попали: Расширенный санкционный список также включает следующие компании и руководителей: Санкции также затронули российское информагентство «Африканская инициатива». Кроме того, в санкционный список Евросоюза внесли журналистку Тину Канделаки и политолога Тимофея Бордачева.
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