Долина, министр обороны КНДР и глава «Автодора»: кто вошел в 15-й пакет санкций ЕС

Европейский союз (ЕС) одобрил 15-й пакет санкций против России. Эти меры были приняты впервые за полгода и направлены на попытку ограничить возможности России. Подробнее в материале URA.RU.
С какой целью ЕС ввел новый пакет санкций
Совет Евросоюза утвердил 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, как указано в официальном заявлении. Главной целью этих мер является борьба с обходом санкций, с которыми сталкивается ЕС, а также нанесение ударов по так называемому теневому флоту, якобы используемому для транспортировки российских энергоресурсов. Евросоюз стремится ослабить военно-промышленный комплекс России и уменьшить финансовую поддержку ее армии.
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что пакеты санкций являются частью более широкого ответа России. Она отметила единство стран-членов Евросоюза в поддержке Украины, а также обязательство помочь стране в различных областях, таких как гуманитарная, экономическая и дипломатическая поддержка.
Кто и за что вошел в новый список санкций
В рамках нового пакета было согласовано значительное количество индивидуальных ограничений — 84 списка, включающих 54 физлица и 30 организаций. В этот список попали руководители крупных энергетических компаний, а также чиновники из Северной Кореи.
Кроме того, особое внимание было уделено деятельности оборонных и судоходных компаний, которые отвечают за транспортировку нефти и нефтепродуктов по морю. Это вновь подчеркивает нацеленность ЕС на ключевые сектора экономики России, использующих средства, получаемые от экспорта энергоресурсов.
Меры в отношении транзитных и транспортных компаний
Важной частью нового пакета санкций стало добавление 52 судов к списку тех, на которые распространяются ограничения. Эти суда, якобы являющиеся частью теневого флота, помогают обходить установленные ограничения цен на нефть. В результате общая статистика поднадзорных судов возросла до 79.
Экспортные ограничения
Совет Евросоюза также расширил список на 32 субъекта, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс и занимаются поставками товаров и технологий двойного назначения. Эти ограничения будут касаться не только российских компаний, но и фирм из третьих стран, таких как Китай, Индия, Иран, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты.
Кто попал в санкционный список
Европейский Союз ввел санкции против нескольких известных и высокопоставленных лиц, а также организаций, согласно официальному документу. В частности, под санкции попали:
- глава Мордовии Артем Здунов;
- глава Министерства обороны КНДР Но Гван Чхоль и заместитель начальника Генерального штаба этой страны;
- певица Лариса Долина.
Расширенный санкционный список также включает следующие компании и руководителей:
- глава «Автодора» Вячеслав Петушенко;
- генеральные директора компаний «Газпром флот», «Газпром СПГ технологии» и «Газстройпром» — Юрий Шамалов, Иван Кожевников и Николай Ткаченко соответственно.;
- девелоперская группа «ПИК»;
- государственный концерн «Корпорация развития Донбасса»;
- авиакомпания «Ютэйр»;
- глава АО «Роснефтефлот» Алексей Нефедов, а также руководитель компании «Прайм Шиппинг» Игорь Ганин.
Санкции также затронули российское информагентство «Африканская инициатива». Кроме того, в санкционный список Евросоюза внесли журналистку Тину Канделаки и политолога Тимофея Бордачева.
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