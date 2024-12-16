Столичная ГК «Эталон» заинтересовалась застройкой в Камской долине Перми

Группа компаний «Эталон» из Москвы планирует заняться застройкой участка в Камской долине рядом с будущим прикамским межвузовским кампусом. Специально под проект была создана дочерняя компания «СЗ „Эталон Камская долина“», сообщила пресс-служба девелопера.
«Новая компания примет участие в будущем аукционе на право комплексного развития территории (КРТ) в районе Камской долины», — на сообщение строителей ссылается «Коммерсант-Прикамье». При этом конкретные планы раскрыты не были.
Согласно проектной документации, в программу КРТ входят два земельных участка общей площадью 14,29 гектара. Они расположены по другую сторону дороги от ТРК «СпешиLove», в границах улиц Короленко — Маршала Жукова — Спешилова. Свою часть территории уже осваивает застройщик «Железно» из Кирова.
ООО «Специализированный застройщик „Эталон Камская долина“» зарегистрировали в Перми. По данным «СПАРК-Интерфакс», управляющей компанией значится московская ГК. 100% долей общества принадлежат компании «Эталон-Финанс».
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