16 декабря 2024

Столичная ГК «Эталон» заинтересовалась застройкой в Камской долине Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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ГК выполняет полный цикл работ от проектирования до эксплуатации недвижимости
ГК выполняет полный цикл работ от проектирования до эксплуатации недвижимости Фото:

Группа компаний «Эталон» из Москвы планирует заняться застройкой участка в Камской долине рядом с будущим прикамским межвузовским кампусом. Специально под проект была создана дочерняя компания «СЗ „Эталон Камская долина“», сообщила пресс-служба девелопера.

«Новая компания примет участие в будущем аукционе на право комплексного развития территории (КРТ) в районе Камской долины», — на сообщение строителей ссылается «Коммерсант-Прикамье». При этом конкретные планы раскрыты не были.

Согласно проектной документации, в программу КРТ входят два земельных участка общей площадью 14,29 гектара. Они расположены по другую сторону дороги от ТРК «СпешиLove», в границах улиц Короленко — Маршала Жукова — Спешилова. Свою часть территории уже осваивает застройщик «Железно» из Кирова.

ООО «Специализированный застройщик „Эталон Камская долина“» зарегистрировали в Перми. По данным «СПАРК-Интерфакс», управляющей компанией значится московская ГК. 100% долей общества принадлежат компании «Эталон-Финанс».

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Группа компаний «Эталон» из Москвы планирует заняться застройкой участка в Камской долине рядом с будущим прикамским межвузовским кампусом. Специально под проект была создана дочерняя компания «СЗ „Эталон Камская долина“», сообщила пресс-служба девелопера. «Новая компания примет участие в будущем аукционе на право комплексного развития территории (КРТ) в районе Камской долины», — на сообщение строителей ссылается «Коммерсант-Прикамье». При этом конкретные планы раскрыты не были. Согласно проектной документации, в программу КРТ входят два земельных участка общей площадью 14,29 гектара. Они расположены по другую сторону дороги от ТРК «СпешиLove», в границах улиц Короленко — Маршала Жукова — Спешилова. Свою часть территории уже осваивает застройщик «Железно» из Кирова. ООО «Специализированный застройщик „Эталон Камская долина“» зарегистрировали в Перми. По данным «СПАРК-Интерфакс», управляющей компанией значится московская ГК. 100% долей общества принадлежат компании «Эталон-Финанс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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