Фирма экс-губернатора Прикамья не смогла продать актив под застройку аквапарка

Компания «Лэнд» из группы «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова не смогла продать право аренды на участок вокруг картодрома по улице Спешилова, 94. В активе заинтересован кировский девелопер «Железно», который намерен реализовать проект комплексного развития территории (КРТ) в Камской долине. Площадка предназначалась для строительства аквапарка и других объектов, передают прикамские журналисты.
«ООО „Лэнд“ контролирует швейцарская компания Norpexal. Иностранному владельцу актива из-за изменений законодательства РФ стало невыгодно продавать его, и сделку не согласовали. Речь — о земле, которая входит в границы КРТ, но собственностью региональных властей не является. Территория арендована у пермской мэрии», — поясняет «Комммерсант-Прикамье».
Чиркунов несколько лет назад уехал из России. Сейчас его пермские компании принадлежат иностранным организациям.
Кировский застройщик в июле стал единственным участником торгов. Лот КРТ оценили в 170,2 млн рублей. По мнению участников рынка, земельный участок может быть вовлечен в реализацию проекта при помощи процедуры изъятия, но на это потребует время.
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