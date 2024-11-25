25 ноября 2024

Фирма экс-губернатора Прикамья не смогла продать актив под застройку аквапарка

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению экспертов, ситуация может разрешиться досрочным расторжением договора аренды и изъятием территории (архивное фото)
По мнению экспертов, ситуация может разрешиться досрочным расторжением договора аренды и изъятием территории (архивное фото) Фото:

Компания «Лэнд» из группы «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова не смогла продать право аренды на участок вокруг картодрома по улице Спешилова, 94. В активе заинтересован кировский девелопер «Железно», который намерен реализовать проект комплексного развития территории (КРТ) в Камской долине. Площадка предназначалась для строительства аквапарка и других объектов, передают прикамские журналисты.

«ООО „Лэнд“ контро­лирует швейцарская компания Norpexal. Иностранному владельцу актива из-за изменений законодательства РФ стало невыгодно продавать его, и сделку не согласовали. Речь — о земле, которая входит в границы КРТ, но собственностью региональных властей не является. Территория арендована у пермской мэрии», — поясняет «Комммерсант-Прикамье».

Чиркунов несколько лет назад уехал из России. Сейчас его пермские компании принадлежат иностранным организациям.

Кировский застройщик в июле стал единственным участником торгов. Лот КРТ оценили в 170,2 млн рублей. По мнению участников рынка, земельный участок может быть вовлечен в реализацию проекта при помощи процедуры изъятия, но на это потребует время.

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Компания «Лэнд» из группы «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова не смогла продать право аренды на участок вокруг картодрома по улице Спешилова, 94. В активе заинтересован кировский девелопер «Железно», который намерен реализовать проект комплексного развития территории (КРТ) в Камской долине. Площадка предназначалась для строительства аквапарка и других объектов, передают прикамские журналисты. «ООО „Лэнд“ контро­лирует швейцарская компания Norpexal. Иностранному владельцу актива из-за изменений законодательства РФ стало невыгодно продавать его, и сделку не согласовали. Речь — о земле, которая входит в границы КРТ, но собственностью региональных властей не является. Территория арендована у пермской мэрии», — поясняет «Комммерсант-Прикамье». Чиркунов несколько лет назад уехал из России. Сейчас его пермские компании принадлежат иностранным организациям. Кировский застройщик в июле стал единственным участником торгов. Лот КРТ оценили в 170,2 млн рублей. По мнению участников рынка, земельный участок может быть вовлечен в реализацию проекта при помощи процедуры изъятия, но на это потребует время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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