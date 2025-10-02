В детсадах Перми пройдут разговоры о важном «по-пермски»

В Перми начинается тестирование новой воспитательной программы «Разговоры о важном „по-пермски“. Пилотный проект запускается в 14 детских садах города и еще в пяти дошкольных учреждениях Пермского края. В рамках курса юные пермяки узнают больше о культуре и традициях Прикамья.
«В 14 детских садах Перми пройдет тестирование воспитательной практики для детей „Разговоры о важном „по-пермски“. Программа основана на традиционно-нравственных ценностях. Ее особенность — включение информации об истории Перми и Пермского края, о народах, населении и природе“, — сообщает департамент образования администрации города Перми в соцсети „ВКонтакте“.
Модель «Разговоров о важном „по-пермски“» была разработана в 2024-2025 учебном году при взаимодействии ПГГПУ. В каждом районе Перми определены детские сады, ответственные за распространение этого опыта среди других дошкольных учреждений.
