ВСУ атаковали Пермский край, повреждено здание: карта ударов БПЛА за 3 октября

В ночь на 3 октября ВСУ атаковали дронами Березники в Пермском крае. Из-за атаки пострадал жилой дом. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин. Также есть информация, что предприятие «Азот» временно приостанавливало работу, но сейчас производство функционирует нормально. Экологическая обстановка стабильна, жителям города ничто не угрожает. О том, какие регионы еще атаковал противник — в материале URA.RU.
За ночь системы ПВО уничтожили 20 украинских дронов
Дежурные подразделения ПВО успешно перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников. Такой информацией делится Минобороны России. Уточняется, что девять беспилотников были ликвидированы над акваторией Черного моря, четыре БПЛА нейтрализованы над территорией Воронежской области. Помимо этого по три дрона были ликвидированы над Белгородской областью и Крымом, а еще один беспилотник был устранен над Курской областью.
Белгородская область
В Белгородской области была объявлена и отменена опасность атаки БПЛА. Об этом заявлял губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Угроза атаки сохранялась на протяжении четырех часов. Помимо этого в регионе была ракетная опасность.
Пермский край
Ночью территорию Березников, Пермского края атаковали дроны противника. Об этом сообщает глава региона Дмитрий Махонин. Уточняется, что пострадал двухквартирный жилой дом, пострадавших нет. Пострадавшим жильцам предоставлены временные жилищные условия.
Кроме атаки с воздуха была временно приостановлена работа предприятия «Азот», однако теперь все функционирует в штатном режиме. На месте инцидента круглосуточно работают сотрудники спасательных служб, организован оперативный штаб.
В южных аэропортах сняли ограничения на полеты
Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу после ранее введенных ограничений на прием и отправку рейсов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он уточнил, что во время периода ограничительных мер десять самолетов вынуждены были совершить посадку на запасные аэродромы.
