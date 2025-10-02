В Перми зафиксированы первые случаи переохлаждения и обморожения

Пермская станция скорой медицинской помощи подвела итоги своей деятельности за сентябрь 2025 года. Бригады осуществили 34,2 тысячи выездов к пациентам. Среди них зафиксировано семь случаев, связанных с переохлаждением и обморожениями.
«В течение сентября экстренные службы 160 раз реагировали на вызовы, поступившие в связи с возгораниями. Кроме того, зафиксировано 1 386 обращений по поводу алкогольного отравления, при этом в 867 случаях пострадавшими были мужчины, в остальных — женщины», — сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».
Скорая помощь более тысячи раз выезжала к пострадавшим в результате травм, полученных в общественных местах. По поводу гипертонической болезни поступило 4,7 тысячи обращений, а по случаям острого инфаркта — 94 вызова. Всего в медицинские учреждения по итогам месяца были госпитализированы 12 тысяч человек.
