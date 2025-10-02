02 октября 2025

В Перми зафиксированы первые случаи переохлаждения и обморожения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С такими жалобами пермяки обращались восемь раз
С такими жалобами пермяки обращались восемь раз Фото:

Пермская станция скорой медицинской помощи подвела итоги своей деятельности за сентябрь 2025 года. Бригады осуществили 34,2 тысячи выездов к пациентам. Среди них зафиксировано семь случаев, связанных с переохлаждением и обморожениями.

«В течение сентября экстренные службы 160 раз реагировали на вызовы, поступившие в связи с возгораниями. Кроме того, зафиксировано 1 386 обращений по поводу алкогольного отравления, при этом в 867 случаях пострадавшими были мужчины, в остальных — женщины», — сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте». 

Скорая помощь более тысячи раз выезжала к пострадавшим в результате травм, полученных в общественных местах. По поводу гипертонической болезни поступило 4,7 тысячи обращений, а по случаям острого инфаркта — 94 вызова. Всего в медицинские учреждения по итогам месяца были госпитализированы 12 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская станция скорой медицинской помощи подвела итоги своей деятельности за сентябрь 2025 года. Бригады осуществили 34,2 тысячи выездов к пациентам. Среди них зафиксировано семь случаев, связанных с переохлаждением и обморожениями. «В течение сентября экстренные службы 160 раз реагировали на вызовы, поступившие в связи с возгораниями. Кроме того, зафиксировано 1 386 обращений по поводу алкогольного отравления, при этом в 867 случаях пострадавшими были мужчины, в остальных — женщины», — сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи в соцсети «ВКонтакте».  Скорая помощь более тысячи раз выезжала к пострадавшим в результате травм, полученных в общественных местах. По поводу гипертонической болезни поступило 4,7 тысячи обращений, а по случаям острого инфаркта — 94 вызова. Всего в медицинские учреждения по итогам месяца были госпитализированы 12 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...