В Перми покажут фильмы-победители фестиваля «Флаэртиана»

Все ленты, отмеченные жюри Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», покажут в Перми в ближайшие выходные. За два дня зрители смогут увидеть 15 лучших фильмов.
«После завершения фестиваля у зрителей есть уникальная возможность вновь увидеть картины, которые жюри отметило особым вниманием. В программе — работы режиссеров из разных стран и поколений: от студентов до признанных мастеров. Каждый из них говорит на своем визуальном языке, но объединяет их обращение к важным вопросам человеческого бытия», — говорится в telegram-канале «Флаэртианы». Показы пройдут в молодежном центре «Кристалл» 4 и 5 октября.
В этом году «Флаэртиана» в Перми прошла в 25-й раз. Главный приз получил фильм режиссеров Цзянь Фань и Изабеллы Цзань «Она танцует у моря». Фестиваль собрал более 11 тысяч зрителей. Они посмотрели работы режиссеров из России, Египта, Италии, Чили, Ирана, Индии, Китая, Франции и других стран.
