С улиц Перми начали пропадать кадки с деревьями

Деревья и кустарники, которые все лето росли в кадках на улицах Перми, исчезают. Как пояснили в мэрии, растения увозят в питомник на зимовку.
«Начали вывозить мобильное озеленение в питомник „Хмели“, где оно будет сохраняться до весны с утеплением и укрытием корней и надземной части. Планируется вывезти все мобильное озеленение до конца октября», — рассказали в администрации Перми.
В этом году на улицах Перми установили более тысячи кадок с растениями. Город украсили туи, ивы, голубые ели, лиственницы, горные сосны, рябины, яблони, черемухи, клены и другие деревья. Также в мобильных кадках высаживали различные цветы.
