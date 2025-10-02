В Перми за месяц демонтировали 49 незаконных киосков, лотков и павильонов

В Перми за сентябрь демонтировали 49 незаконных торговых объектов, включая киоски, павильоны и лотки. Наибольшее количество нарушений выявлено в Индустриальном и Свердловском районах, сообщила пресс-служба администрации Перми.
«В Перми за сентябрь Свердловском районе демонтировали 10 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). На муниципальной территории ликвидировали пять киосков, три лотка для уличной торговли и два павильона. В Ленинском районе убрали девять НТО, в Орджоникидзевском — пять. По четыре объекта демонтировано в Мотовилихинском, Кировском и Дзержинском районах», — сказано на сайте администрации.
Отмечается, что в Перми действует утвержденная схема размещения НТО и требования к их внешнему облику, а также положение о демонтаже самовольно установленных объектов. Жителям напомнили, что они могут сообщать о незаконной торговле в районные администрации и отделы полиции.
